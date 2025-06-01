Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Патрушев поздравил Северный флот с Днем образования
Моряки Северного флота продолжают обеспечивать защиту стратегических арктических территорий и морских коммуникаций России на фоне роста внешних угроз, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении с Днем Северного флота.
По его словам, моряки Северного флота России продолжают надежно сдерживать нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, а также защищают стратегически важные территории и морские коммуникации в Арктике, передает ТАСС.
«Североморцы достойно несут боевое дежурство, с честью выполняют свой долг. Мужество, отвага, стойкость, профессионализм и преданность родине позволяют надежно отстаивать национальные интересы, сдерживать нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищать стратегически важные территории и морские коммуникации», – отметил Патрушев.
Он подчеркнул, что Северный флот во все времена был и остается гордостью России, щитом Арктики и гарантией безопасности Заполярья. По словам председателя Морской коллегии, моряки-североморцы продолжают служить на благо страны и демонстрируют высочайший уровень профессионализма.
В завершение Патрушев пожелал морякам успехов в службе и новых достижений, отметив вклад Северного флота в укрепление позиций России как ведущей арктической державы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев сообщил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Патрушев отметил явные признаки победы России в спецоперации на Украине. Он также заявил о росте числа морских роботов, используемых странами НАТО.