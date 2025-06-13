МВД обновило список самых разыскиваемых преступников

В обновленный список самых разыскиваемых преступников МВД вошли 11 человек

Tекст: Вера Басилая

Министерство внутренних дел России обновило перечень самых разыскиваемых преступников, передает РИА «Новости».

Ведомство объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в поимке каждого из 11 указанных в списке лиц.

В списке остались Константин Немечев и Сергей Величко, разыскиваемые за пытки и убийство российских военных с особой жестокостью. Также в перечне фигурирует Валерий Андреев, обвиняемый в убийствах и изнасилованиях женщин, его причастность установлена по восьми эпизодам за период с 2006 по 2013 год.

В список были добавлены Дмитрий Мамонов, разыскиваемый за убийство знакомого и минирование трупа в 2002 году, а также Олег Тимошенко, который после серии преступлений переехал из Молдавии в Самарскую область, где вступил в ОПГ и занимался заказными убийствами.

Кроме того, среди разыскиваемых значатся Андрей Самойлов, Фахрудин Махмудов, Владимир Шестерин, Владимир Кириллов, Николай Емельянов и Андрей Кузнецов. Из списка исключили Семена Ермолинского – члена Свердловской ОПГ, причастного к грабежам, похищениям и убийствам, в том числе гражданина США, совершенным в 2012 году.

Министерство внутренних дел объявило в розыск Артема Тимофеева, который подозревается в участии в атаке на российские военные аэродромы.