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В России объявили в розыск участника атаки на аэродромы
Источник: В России объявили в розыск участника атаки на аэродромы
Министерство внутренних дел объявило в розыск Артема Тимофеева, источник сообщил, что это – предполагаемый участник атаки на российские военные аэродромы.
В базе МВД появилась запись о розыске Тимофеева, указывается, что розыск ведется по статье Уголовного кодекса, передает ТАСС.
Источник агентства в правоохранительных органах указал, что Тимофеев – подозреваемый в украинской атаке на военные аэродромы.
Ранее администрация города Усть-Кут в Иркутской области заявила, что 37-летний Артем Тимофеев разыскивается как подозреваемый. Сам Тимофеев, по данным следствия, в момент атаки находился за границей вместе с женой – пара отмечала девятую годовщину брака, предположительно, в Казахстане.