У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе.

Массовое распространение и развитие соцсетей привело к появлению в нашем обществе новой проблемы, с которой сталкивается все больше и больше людей, – распространение в Сети ложной, порочащей человека информации. За последнее время накопилась масса примеров, когда добропорядочного законопослушного гражданина в соцсетях обвиняли в совершении преступлений, а позднее выяснялось, что это ложь.

Для травли в интернете даже придумали соответствующий термин, как водится, англоязычный – «кибербуллинг» (от cyber – «кибернетический, виртуальный» и bullying – «агрессивное преследование»). Такое сведение счетов не только давно перестало быть редкостью в российских сетях, но уже давно вышло далеко за рамки виртуального пространства, калеча людям реальную жизнь. Ведь к тому времени, как выясняется, что человека оклеветали, его репутация уже безнадежно испорчена, и исправить это очень нелегко. Нередко из-за клеветнической кампании в Сети жертва теряла работу, а порой и вовсе кончала жизнь самоубийством.

Когда кибербуллинг приводит к трагедии

Сравнительно недавно томские СМИ писали о том, как жителя закрытого города Северск (бывший «почтовый ящик» Томск-7) обвинили в педофилии. Причем за основу фейка было взято подлинное сообщение регионального СК о поимке реального педофила. Но через некоторое время законопослушный гражданин Павел К. обнаружил, что эти сообщения в соцсетях сопровождаются его фотографиями из соцсети. Постарались некие «доброжелатели». «То есть, вы понимаете, что меня ни с того, ни с сего назвали преступником? Причем виновным в очень серьезном преступлении. И перед аудиторией в 39 тысяч человек, – жаловался пострадавший. – В комментариях к этой новости предлагали различные способы расправы. Возникли проблемы на работе. Правда, там все разрешилось, когда стало понятно, что это ложное обвинение».

Павел К. из Северска, можно сказать, легко отделался, если не считать такой «мелочи», как моральный ущерб. При этом девушка, распространявшая его фотографию как «фото насильника», сначала говорила, что у нее «достоверная информация от сотрудника правоохранительных органов». Позднее она стала рассказывать, что фотографию прислала знакомая ее родственницы в мессенджере. Более того, женщина отметила, что Павлу не следует обижаться, он должен понять, ведь она молодая мать и озабочена безопасностью детей.

Другой жертвой кибербуллинга стал известный российский пианист – 64-летний учитель московской музыкальной школы при консерватории имени Чайковского Анатолий Рябов, о котором распускали аналогичные гнусные слухи. Картина выяснилась уже в суде: «С дочерью заявительницы Рябов в какой-то момент отказался заниматься, ее реакцией воспользовался конкурент Рябова, которым коллектив ЦМШ был крайне недоволен, и начал кампанию против Рябова, распространяя про него в СМИ и соцсетях клевету». Суд оправдал Рябова, и это позднее подтвердили высшие судебные инстанции. Однако к распространителям клеветы никаких мер применено не было. Более того, порочащая информация находится в открытом доступе в интернете до сих пор.

В другом случае 18-летняя жительница Калининграда попыталась повеситься из-за сообщений в одной из групп «ВКонтакте», где ее назвали девушкой легкого поведения. По счастью, мать девушки пришла домой раньше обычного и успела подхватить дочь в тот момент, когда та уже начала задыхаться. Мать попыталась пообщаться с администратором группы, чтобы найти клеветников, написавших оскорбительный пост, однако разговор ни к чему не привел. Администратор отказался удалять запись, обругал женщину матом и посоветовал ей идти лучше дочерью позаниматься, раз она «из-за таких глупостей в петлю бежит, значит, с нервишками неладное».

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А вот 14-летней школьнице из города Октябрьский в Башкирии распространение порочащих сведений и вовсе стоило жизни . «По версии следствия, в январе 2015 года один из одноклассников школьницы распространил в интернете слухи о том, что якобы она имела близость с одним из парней, – сообщали местные СМИ. – Клевету поддержали остальные одноклассники». Девочка, не выдержав насмешек, решила покончить с собой».

Конечно, есть и случаи, когда клеветники все-таки понесли наказание. Так, парня из Тувы приговорили к 200 часам обязательных работ за создание в соцсети «ВКонтакте» страницы со сведениями, порочащими отказавшую ему девушку. Другого молодого человека в 2013 году также приговорили к обязательным работам и обязали возместить ущерб в размере 50 тыс. рублей однокласснице, клевету на которую он опубликовал в соцсети. Вот только такие наказания выглядят довольно слабо и вряд ли могут напугать потенциальных злоумышленников, в то время как последствия их действий, как понятно из предыдущих случаев, могут быть очень печальными.

Ужесточить наказание за травлю в Сети

Таким образом, налицо проблема отсутствия действенного наказания за распространение информации, которую называют безобидным словом «фейк», однако в реальности она способна нанести колоссальный ущерб не только чести и достоинству, но и жизни и здоровью человека. В итоге те, кто подобные сведения тиражирует, делают это совершенно осознанно, чувствуя себя неуязвимыми.

Эксперты уверены, что необходимо ужесточить наказание за подобные ложные доносы, распространяемые в социальных сетях, – вплоть до внесения в Уголовный кодекс поправок, жестко карающих за подобную клевету и интернет-травлю. При этом ужесточение должно касаться различных площадок в интернете, в том числе соцсетей и блогов. Ведь, в отличие от прессы, которая достаточно строго регулируется законом о СМИ, чаты и форумы остаются раем для любителей написать о ком-то нелицеприятные и порочащие вещи.

«В Уголовном кодексе уже есть соответствующая статья – «Клевета» (статья 128.1). Но проблема в том, что она крайне плохо работает,

потому что неудачно сформулирована», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Поскольку статья УК остается практически нерабочей, по ней заводится очень мало дел – только какие-нибудь совсем уж вопиющие случаи. «На мой взгляд, нужно как-то улучшить действующее законодательство», – добавил Ремесло.

«С моей точки зрения, сейчас в РФ проблема распространения недостоверной и порочащей информации в социальных сетях, в интернете и в YouTube носит масштабный характер. Привлечь к ответственности виновное лицо очень сложно, потому что все пишут под какими-то псевдонимами и никами. Обращаться в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по статье о клевете практически невозможно, и фактически отсутствует возможность добиться положительного результата. Этот процесс очень сложен, из-за чего в возбуждении дела зачастую отказывают, а обжалование в прокуратуре и суде занимает большое количество времени», – заявила газете ВЗГЛЯД адвокат, специалист по международному и гражданскому праву Мария Ярмуш.

«Я думаю, что законодательство должно быть ужесточено. Скажем, в рамках уголовного процесса нужно ужесточать статьи за распространение клеветы и сделать такую правоприменительную практику, чтобы правоохранительные органы возбуждали дела и привлекали всех к ответственности. Потому что порочить честное, доброе имя гражданина РФ в настоящий момент можно легко и почти без последствий. Государство должно заботиться о гражданах, пресекать такие дела и максимально упростить процедуру привлечения к ответственности распространителей клеветы. Таким образом, ужесточения нужны с точки зрения и гражданского права, и уголовного», – подытожила Ярмуш.

Распространители отказываются удалять порочащую информацию

Есть в этой проблеме и еще один важный нюанс. Как сами распространители клеветы, так и площадки, где они ее распространяют, зачастую отказываются удалять эту информацию. Причем их не останавливает и наличие решения суда. Инструмент для принудительного исполнения судебного постановления недавно все же был создан. Президент России Владимир Путин 23 апреля 2018 года подписал закон о блокировке интернет-ресурсов в случае отказа удалить порочащие честь и достоинство сведения.

«Например, человек сам обращается в суд с требованием защиты чести, достоинства и деловой репутации. Или обращается юридическое лицо. Человек или юрлицо выигрывает дело, но порочащая информация по-прежнему остается в доступе», – пояснил газете ВЗГЛЯД один из разработчиков закона Александр Грибов. Он подчеркнул: у Роскомнадзора во взаимодействии с приставами были возможности в любом случае исполнить решения суда.

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При этом Грибов не исключил, что с учетом времени нужно будет пересматривать правовые подходы по этой проблеме. «В вопросе собственно о наказании нужно изучать мировую практику», – добавил Грибов. По мнению экспертов, нынешнее наказание в виде штрафа за отказ удалить клевету из поста недостаточно строгое.

Более того, для самих бойкотирующих решение суда площадок пока никакого наказания за отказ удалять информацию так и нет. В связи с этим некоторые эксперты считают, что было бы нелишним, например, внести поправки, ужесточающие ответственность за отказ удалить из интернета информацию по требованию суда, в статью 315 Уголовного кодекса «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Смысл даже не в том, чтобы ужесточить само по себе наказание за клевету, а в том, чтобы добиться исполнения уже вынесенных вердиктов, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «Дело не в том, чтобы сделать наказание крайне строгим. Смысл судебной системы – в том, чтобы применение этих наказаний сделать таким, чтобы люди вообще не нарушали закон. Прежде всего, нужно обеспечить неотвратимость наказания», – подчеркнул политолог.

Законодательные инициативы все еще на стадии рассмотрения

В данный момент в экспертном сообществе идет обсуждение сразу двух новых принципиальных законов о борьбе с клеветой в Сети, однако оба пока еще далеки от принятия и находятся на рассмотрении в Госдуме, причем оба тесно связаны с уже действующим законодательством о клевете.

Законопроект, который обязывает социальные сети удалять нарушающие закон публикации, пока что был одобрен в первом чтении. Он направлен против распространения в соцсетях ложных фактов. Предполагается, что общественно значимые «фейки» по решению уполномоченного органа – Роскомнадзора – должны удаляться в течение 24 часов. Если этого не происходит, хозяин соцсети заплатит штраф за бездействие. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

«Это законопроект, работу над которым мы начали в июле прошлого года, – пояснил газете ВЗГЛЯД один из разработчиков законопроекта депутат Сергей Боярский. – Документ полностью переработан с точки зрения текста, более приспособлен к действующему законодательству. Учтены все замечания и та справедливая критика, которую мы слышали в свой адрес. Поэтому в таком виде его поддержали комитет единогласным решением и вся палата. Так что ко второму чтению мы ждем большую работу и большое количество поправок от наших коллег и от членов Совета Федерации». Поправки ко второму чтению «закона Боярского – Альшевских» должны быть приняты до 11 мая.

Одновременно с этим документом также в первом чтении были одобрены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) – за нарушение закона придется заплатить от трех до пяти миллионов рублей, а юридическим лицам – от 30 до 50 миллионов. Но документу еще предстоят второе и третье чтения.