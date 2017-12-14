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4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Что стоит за «иранским ядерным досье», которое «похитил» Израиль

«Эти документы полностью доказывают, что Иран бесстыдно врал, когда заявлял, что никогда не разрабатывал ядерное оружие»Фото: Raheb Homavandi/Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Моссад захватил «тайный архив ядерной программы Ирана», из которого следует: все это время Тегеран обманывал мировое сообщество и продолжал работу над созданием ядерного оружия. Это можно было бы воспринимать как шутку, но шутки, к сожалению, кончились. Речь идет о действительно опасной угрозе. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Если человек пристаёт к женщинам, это не значит, что у него плохой вкус в литературе

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...

Ничего, кроме чернухи, современные авторы снимать не умеют

Рамиль Замдыханов, журналист
Отчаявшись снять кино про наркомана, насилующего кого-то там, они начинают снимать неких условных «Кубанских казаков». От которых с души воротит не хуже, чем от наркоманов. Есть ли выход? Выхода нет. Или есть. Подробности...

В чем наша сила?

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Такое ощущение, что мир сошел с ума. Нам в карман суют чей-то кошелек, а потом кричат «держи вора!». Знакомые отворачиваются. Нас загоняют в угол… К сожалению, это наша новая реальность. На следующие лет десять. Почему? Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

          Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенность   4 мая 2018, 14:08
          Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
          Текст: Олег Исайченко

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          Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе.

          Массовое распространение и развитие соцсетей привело к появлению в нашем обществе новой проблемы, с которой сталкивается все больше и больше людей, – распространение в Сети ложной, порочащей человека информации. За последнее время накопилась масса примеров, когда добропорядочного законопослушного гражданина в соцсетях обвиняли в совершении преступлений, а позднее выяснялось, что это ложь.

          Для травли в интернете даже придумали соответствующий термин, как водится, англоязычный – «кибербуллинг» (от cyber – «кибернетический, виртуальный» и bullying – «агрессивное преследование»). Такое сведение счетов не только давно перестало быть редкостью в российских сетях, но уже давно вышло далеко за рамки виртуального пространства, калеча людям реальную жизнь. Ведь к тому времени, как выясняется, что человека оклеветали, его репутация уже безнадежно испорчена, и исправить это очень нелегко. Нередко из-за клеветнической кампании в Сети жертва теряла работу, а порой и вовсе кончала жизнь самоубийством.

          Когда кибербуллинг приводит к трагедии

          Сравнительно недавно томские СМИ писали о том, как жителя закрытого города Северск (бывший «почтовый ящик» Томск-7) обвинили в педофилии. Причем за основу фейка было взято подлинное сообщение регионального СК о поимке реального педофила. Но через некоторое время законопослушный гражданин Павел К. обнаружил, что эти сообщения в соцсетях сопровождаются его фотографиями из соцсети. Постарались некие «доброжелатели». «То есть, вы понимаете, что меня ни с того, ни с сего назвали преступником? Причем виновным в очень серьезном преступлении. И перед аудиторией в 39 тысяч человек, – жаловался пострадавший. – В комментариях к этой новости предлагали различные способы расправы. Возникли проблемы на работе. Правда, там все разрешилось, когда стало понятно, что это ложное обвинение».

          Павел К. из Северска, можно сказать, легко отделался, если не считать такой «мелочи», как моральный ущерб. При этом девушка, распространявшая его фотографию как «фото насильника», сначала говорила, что у нее «достоверная информация от сотрудника правоохранительных органов». Позднее она стала рассказывать, что фотографию прислала знакомая ее родственницы в мессенджере. Более того, женщина отметила, что Павлу не следует обижаться, он должен понять, ведь она молодая мать и озабочена безопасностью детей.

          Другой жертвой кибербуллинга стал известный российский пианист – 64-летний учитель московской музыкальной школы при консерватории имени Чайковского Анатолий Рябов, о котором распускали аналогичные гнусные слухи. Картина выяснилась уже в суде: «С дочерью заявительницы Рябов в какой-то момент отказался заниматься, ее реакцией воспользовался конкурент Рябова, которым коллектив ЦМШ был крайне недоволен, и начал кампанию против Рябова, распространяя про него в СМИ и соцсетях клевету». Суд оправдал Рябова, и это позднее подтвердили высшие судебные инстанции. Однако к распространителям клеветы никаких мер применено не было. Более того, порочащая информация находится в открытом доступе в интернете до сих пор.

          В другом случае 18-летняя жительница Калининграда попыталась повеситься из-за сообщений в одной из групп «ВКонтакте», где ее назвали девушкой легкого поведения. По счастью, мать девушки пришла домой раньше обычного и успела подхватить дочь в тот момент, когда та уже начала задыхаться. Мать попыталась пообщаться с администратором группы, чтобы найти клеветников, написавших оскорбительный пост, однако разговор ни к чему не привел. Администратор отказался удалять запись, обругал женщину матом и посоветовал ей идти лучше дочерью позаниматься, раз она «из-за таких глупостей в петлю бежит, значит, с нервишками неладное».

          На ваш взгляд

           
          Должны ли российские спецслужбы контролировать переписку граждан в интернете, как делают их иностранные коллеги (например, АНБ США)?


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          А вот 14-летней школьнице из города Октябрьский в Башкирии распространение порочащих сведений и вовсе стоило жизни. «По версии следствия, в январе 2015 года один из одноклассников школьницы распространил в интернете слухи о том, что якобы она имела близость с одним из парней, – сообщали местные СМИ. – Клевету поддержали остальные одноклассники». Девочка, не выдержав насмешек, решила покончить с собой».

          Конечно, есть и случаи, когда клеветники все-таки понесли наказание. Так, парня из Тувы приговорили к 200 часам обязательных работ за создание в соцсети «ВКонтакте» страницы со сведениями, порочащими отказавшую ему девушку. Другого молодого человека в 2013 году также приговорили к обязательным работам и обязали возместить ущерб в размере 50 тыс. рублей однокласснице, клевету на которую он опубликовал в соцсети. Вот только такие наказания выглядят довольно слабо и вряд ли могут напугать потенциальных злоумышленников, в то время как последствия их действий, как понятно из предыдущих случаев, могут быть очень печальными.

          Ужесточить наказание за травлю в Сети

          Таким образом, налицо проблема отсутствия действенного наказания за распространение информации, которую называют безобидным словом «фейк», однако в реальности она способна нанести колоссальный ущерб не только чести и достоинству, но и жизни и здоровью человека. В итоге те, кто подобные сведения тиражирует, делают это совершенно осознанно, чувствуя себя неуязвимыми.

          Эксперты уверены, что необходимо ужесточить наказание за подобные ложные доносы, распространяемые в социальных сетях, – вплоть до внесения в Уголовный кодекс поправок, жестко карающих за подобную клевету и интернет-травлю. При этом ужесточение должно касаться различных площадок в интернете, в том числе соцсетей и блогов. Ведь, в отличие от прессы, которая достаточно строго регулируется законом о СМИ, чаты и форумы остаются раем для любителей написать о ком-то нелицеприятные и порочащие вещи.

          «В Уголовном кодексе уже есть соответствующая статья – «Клевета» (статья 128.1). Но проблема в том, что она крайне плохо работает,

          потому что неудачно сформулирована», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Поскольку статья УК остается практически нерабочей, по ней заводится очень мало дел – только какие-нибудь совсем уж вопиющие случаи. «На мой взгляд, нужно как-то улучшить действующее законодательство», – добавил Ремесло.

          «С моей точки зрения, сейчас в РФ проблема распространения недостоверной и порочащей информации в социальных сетях, в интернете и в YouTube носит масштабный характер. Привлечь к ответственности виновное лицо очень сложно, потому что все пишут под какими-то псевдонимами и никами. Обращаться в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по статье о клевете практически невозможно, и фактически отсутствует возможность добиться положительного результата. Этот процесс очень сложен, из-за чего в возбуждении дела зачастую отказывают, а обжалование в прокуратуре и суде занимает большое количество времени», – заявила газете ВЗГЛЯД адвокат, специалист по международному и гражданскому праву Мария Ярмуш.

          «Я думаю, что законодательство должно быть ужесточено. Скажем, в рамках уголовного процесса нужно ужесточать статьи за распространение клеветы и сделать такую правоприменительную практику, чтобы правоохранительные органы возбуждали дела и привлекали всех к ответственности. Потому что порочить честное, доброе имя гражданина РФ в настоящий момент можно легко и почти без последствий. Государство должно заботиться о гражданах, пресекать такие дела и максимально упростить процедуру привлечения к ответственности распространителей клеветы. Таким образом, ужесточения нужны с точки зрения и гражданского права, и уголовного», – подытожила Ярмуш.

          Распространители отказываются удалять порочащую информацию

          Есть в этой проблеме и еще один важный нюанс. Как сами распространители клеветы, так и площадки, где они ее распространяют, зачастую отказываются удалять эту информацию. Причем их не останавливает и наличие решения суда. Инструмент для принудительного исполнения судебного постановления недавно все же был создан. Президент России Владимир Путин 23 апреля 2018 года подписал закон о блокировке интернет-ресурсов в случае отказа удалить порочащие честь и достоинство сведения.

          «Например, человек сам обращается в суд с требованием защиты чести, достоинства и деловой репутации. Или обращается юридическое лицо. Человек или юрлицо выигрывает дело, но порочащая информация по-прежнему остается в доступе», – пояснил газете ВЗГЛЯД один из разработчиков закона Александр Грибов. Он подчеркнул: у Роскомнадзора во взаимодействии с приставами были возможности в любом случае исполнить решения суда.

          При этом Грибов не исключил, что с учетом времени нужно будет пересматривать правовые подходы по этой проблеме. «В вопросе собственно о наказании нужно изучать мировую практику», – добавил Грибов. По мнению экспертов, нынешнее наказание в виде штрафа за отказ удалить клевету из поста недостаточно строгое.

          Более того, для самих бойкотирующих решение суда площадок пока никакого наказания за отказ удалять информацию так и нет. В связи с этим некоторые эксперты считают, что было бы нелишним, например, внести поправки, ужесточающие ответственность за отказ удалить из интернета информацию по требованию суда, в статью 315 Уголовного кодекса «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

          Смысл даже не в том, чтобы ужесточить само по себе наказание за клевету, а в том, чтобы добиться исполнения уже вынесенных вердиктов, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «Дело не в том, чтобы сделать наказание крайне строгим. Смысл судебной системы – в том, чтобы применение этих наказаний сделать таким, чтобы люди вообще не нарушали закон. Прежде всего, нужно обеспечить неотвратимость наказания», – подчеркнул политолог.

          Законодательные инициативы все еще на стадии рассмотрения

          В данный момент в экспертном сообществе идет обсуждение сразу двух новых принципиальных законов о борьбе с клеветой в Сети, однако оба пока еще далеки от принятия и находятся на рассмотрении в Госдуме, причем оба тесно связаны с уже действующим законодательством о клевете.

          Законопроект, который обязывает социальные сети удалять нарушающие закон публикации, пока что был одобрен в первом чтении. Он направлен против распространения в соцсетях ложных фактов. Предполагается, что общественно значимые «фейки» по решению уполномоченного органа – Роскомнадзора – должны удаляться в течение 24 часов. Если этого не происходит, хозяин соцсети заплатит штраф за бездействие. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

          «Это законопроект, работу над которым мы начали в июле прошлого года, – пояснил газете ВЗГЛЯД один из разработчиков законопроекта депутат Сергей Боярский. – Документ полностью переработан с точки зрения текста, более приспособлен к действующему законодательству. Учтены все замечания и та справедливая критика, которую мы слышали в свой адрес. Поэтому в таком виде его поддержали комитет единогласным решением и вся палата. Так что ко второму чтению мы ждем большую работу и большое количество поправок от наших коллег и от членов Совета Федерации». Поправки ко второму чтению «закона Боярского – Альшевских» должны быть приняты до 11 мая.

          Одновременно с этим документом также в первом чтении были одобрены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) – за нарушение закона придется заплатить от трех до пяти миллионов рублей, а юридическим лицам – от 30 до 50 миллионов. Но документу еще предстоят второе и третье чтения.


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