Трамп призвал Иран согласиться на ядерную сделку

Tекст: Ольга Иванова

Трамп сделал заявление на своей странице в социальной сети Truth Social, передает ТАСС. Трамп подчеркнул, что власти Ирана должны пойти на сделку по ядерной программе, пока еще не стало поздно.

В заявлении он отметил, что уже произошло много смертей и разрушений. «Уже были много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими», – говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул, что предупреждал руководство Ирана о последствиях в случае отказа от соглашения. По его словам, в случае игнорирования призыва новые атаки будут гораздо более разрушительными.

Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.