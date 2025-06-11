Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
В ходе своего визита в Киев сербский президент Александар Вучич пообещал продемонстрировать украинцам поддержку и восстановить несколько укрансиких городов или регионов.
На саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе Вучич уделил особое внимание необходимости ускорить диалог между сторонами ради скорейшего достижения мира, передает ТАСС. Он заявил: «Я говорил о все более насущной необходимости интенсификации диалога и скорейшего достижения мира как необходимого условия для решения всех других открытых вопросов».
Глава сербского государства отметил, что, по его мнению, «мир находится на историческом перепутье» и нынешнее поколение несет ответственность за последующее будущее. Вучич также особо подчеркнул значимость дипломатического подхода, заявив, что «решительно выступил за то, чтобы голос дипломатии звучал как можно громче – чтобы мы могли лучше понимать друг друга».
Сербский лидер также заявил, что Белград готов оказать «помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку».
Ранее Вучич предсказал корейский сценарий для Украины.
В октябре Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории. Позже он пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.