Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города

Tекст: Валерия Городецкая

На саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе Вучич уделил особое внимание необходимости ускорить диалог между сторонами ради скорейшего достижения мира, передает ТАСС. Он заявил: «Я говорил о все более насущной необходимости интенсификации диалога и скорейшего достижения мира как необходимого условия для решения всех других открытых вопросов».

Глава сербского государства отметил, что, по его мнению, «мир находится на историческом перепутье» и нынешнее поколение несет ответственность за последующее будущее. Вучич также особо подчеркнул значимость дипломатического подхода, заявив, что «решительно выступил за то, чтобы голос дипломатии звучал как можно громче – чтобы мы могли лучше понимать друг друга».

Сербский лидер также заявил, что Белград готов оказать «помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку».

Ранее Вучич предсказал корейский сценарий для Украины.

В октябре Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории. Позже он пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.