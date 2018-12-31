Жителей пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске предупредили о новых обрушениях

В пострадавшей от взрыва бытового газа многоэтажке в Магнитогорске могут обрушиться еще два подъезда, сообщает администрация дома.

В сообщении указывается, что «в зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды», передает ТАСС.

Завалы на месте ЧП разбирают в данный момент четыре крана, четыре погрузчика и шесть самосвалов, передает РИА «Новости».

Напомним, в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газ; сообщалось о четырех погибших. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство «окажет всю необходимую помощь» пострадавшим.