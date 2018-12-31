Челябинский губернатор доложил Путину о помощи пострадавшим при взрыве в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил президенту России Владимиру Путину об оказываемой помощи пострадавшим и родственникам погибших при взрыве газа в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что «в ходе телефонного разговора губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске».

Также телефонный разговор с Дубровским по ситуации в Магнитогорске провел премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он заявил, что правительство «окажет всю необходимую помощь», передает РИА «Новости».

Губернатор Челябинской области также заявил в эфире телеканала «Россия-24», что власти региона купят квартиры людям, потерявшим жилье при взрыве газа.

Тем временем пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин сообщил, что новогоднее обращение губернатора уберут из эфиров областных телеканалов после ЧП в Магнитогорске.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Магнитогорске; сообщалось о трех погибших. Очевидцы рассказали о первых минутах после инцидента.