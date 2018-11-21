Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до четырех человек

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске погибли четыре человека; установлена судьба 52 из 120 человек, проживавших в пострадавшей от обрушения части дома, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Дубровский сообщил, что «по состоянию на 13:00 (11:00 мск) в доме было прописано 111 человек, девять человек снимали жилье (всего 120 человек)», передает ТАСС.

Известна судьба 52 человек, из которых четверо погибли, 16 эвакуированы; госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей. 28 человек вышли на связь.

Таким образом, пока остается неизвестной судьба 68 жильцов.

Тем временем Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело ГСУ СК России и направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в данный момент на месте ЧП продолжается разбор завалов; следователи, в том числе криминалисты, проводят осмотр места происшествия. Осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Магнитогорске; сообщалось о трех погибших. Очевидцы рассказали о первых минутах после инцидента.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство «окажет всю необходимую помощь».