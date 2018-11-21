Появилось видео момента взрыва газа в Магнитогорске

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31 декабря, понедельник | Последнее обновление — 14:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до четырех человек
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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»
Герои 18-го года – года катастроф и побед
Главные «фальшивые новости» 2018 года
Как родился миф о «русском спецназе, убившем первого президента Грузии»
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам
Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Плохой год для глобальной элиты
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того чтобы попытаться решить возникшие проблемы, сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Новый лозунг глобальных манипуляторов
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
Как Путин исполняет желания детей
Обсуждение: 4 комментария
Главные победы России в 2018 году
Обсуждение: 4 комментария
Мировые столицы украсились елками
Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огнейПодробности...
Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
Минобороны выпустило «игривый» календарь
Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в формеПодробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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