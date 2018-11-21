Появилось видео момента взрыва газа в Магнитогорске

В Сеть было выложено видео, на котором запечатлен момент взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске.

Момент взрыва запечатлела видеокамера на складе, который расположен на первом этаже пострадавшего в результате инцидента дома, передает новостной портал 74.ru.

Камера зафиксировала сильную вспышку и тряску.

Напомним, в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа; сообщалось о четырех погибших. Жителей многоэтажки также предупредили о возможности новых обрушений.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство «окажет всю необходимую помощь» пострадавшим.