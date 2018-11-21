Число жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до семи человек

Спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, однако достать их из-под завалов пока не могут – слишком велик риск обрушения конструкций, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

«Наблюдаем троих погибших. Достать не можем. Работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций», – приводит слова Зиничева РИА «Новости».

Таким образом число жертв возросло до семи человек.

Он отметил, что есть проблемы с определением числа людей, которые в момент взрыва находились в подъезде. «Реальную численность сложно сказать сейчас. Мы знаем, сколько людей было прописано. Сколько реально находилось людей, пока установить сложно», – посетовал Зиничев.

По его оценкам, работы по разбору завалов на месте взрыва могут занять до двух суток. «Сложно сказать. Даже специалисты не могут сейчас ответить, сколько это будет», – признал он.

Утром понедельника, 31 декабря, около 4.00 в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа. В зоне обрушения проживали 120 человек. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами.

По предыдущим данным, погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна.

В понедельник президент Владимир Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Открывая совещание, Путин призвал российских граждан в новогоднюю ночь вспомнить о людях, погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.