Путин прибыл в оперативный штаб МЧС в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин, ранее в понедельник прилетевший в Челябинскую область, прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Из аэропорта Магнитогорска Путин сразу направился в район трагедии. Здесь, рядом с обрушившимся подъездом, спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва, передает РИА «Новости».

Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске pic.twitter.com/txZrWcOpxP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что глава СКР Александр Бастрыкин также вылетел в Магнитогорск. Он намерен лично заслушать отчет о ходе расследования уголовного дела, открытого по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», и дать ряд конкретных поручений следственной группе.

Между тем, как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» замначальника пресс-службы МЧС Тимур Хикматов, часть подъезда дома в Магнитогорске, которая не до конца разрушилась при взрыве, может обрушиться, передает ТАСС.

31 декабря в Магнитогорске в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа, в результате происшествия погибли четыре человека. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами. Разбор завалов осложнен морозами и угрозой дальнейшего обрушения дома.