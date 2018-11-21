Путин призвал россиян в Новый год помянуть жертв трагедии в Магнитогорске

Президент Владимир Путин призвал российских граждан в новогоднюю ночь вспомнить о людях, погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

«В начале своего выступления в оперативном штабе (на месте трагедии в Магнитогорске, куда прибыл Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) президент сказал, что, несмотря на эту трагедию, Новый год уже шагает по нашей стране, начиная с Дальнего Востока», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он отметил, что, конечно, россияне отмечают любимый праздник. «Но в характере нашего народа всегда есть сострадание к тем, кто потерял свою жизнь или пострадал в результате трагедий, и поэтому президент попросил всех за новогодним столом помянуть всех тех, кто погиб в Магнитогорске, и хранить память о них», – сказал Песков.

Путин на совещании в Магнитогорске призвал россиян во время встречи Нового года почтить память жертв трагедии: несмотря на праздник нужно вспомнить погибших и пострадавших pic.twitter.com/xi0YNw63Bm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.

Напомним, в понедельник Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. В ходе совещания Путин заслушал доклады глав ведомств и дал поручение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва газа.

Путин осмотрел завалы обрушившегося дома и навестил в больнице подростка, спасенного из-под завалов. Глава государства поручил местным властям не экономить на расселении жильцов дома, а также помочь пострадавшим с восстановлением документов.