Путин осмотрел обрушившийся дом в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин, который в настоящее время находится в Магнитогорске, осмотрел дом, подъезд которого обрушился после взрыва бытового газа утром в понедельник, 31 декабря.

Пояснения главе государства давал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает ТАСС.

Путин осмотрел место трагедии в Магнитогорске pic.twitter.com/3IMrJHe7kr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.

Также президент пообщался с пострадавшими.

Путин пообщался с пострадавшими в результате взрыва в Магнитогорске pic.twitter.com/v2I1ofIX7O — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.

Напомним, ранее в понедельник Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. В ходе совещания в штабе Путин заслушал доклады глав ведомств и дал поручение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва газа.

Утром понедельника, 31 декабря, в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека. Под завалами, по данным МЧС, могут оставаться от 36 до 40 человек, шансы найти выживших уменьшаются. МЧС попросило жильцов нескольких подъездов, местонахождение которых не установлено, выйти на связь. К спасательной операции подключились кинологи.