Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске попросили выйти на связь

Главное управление МЧС России по Челябинской области обратилось к жильцам нескольких подъездов частично обрушившегося дома в Магнитогорске выйти на связь и сообщить о своем местонахождении.

«Местонахождение некоторых жильцов не установлено, до них не могут дозвониться. Просьба жителей с шестого по восьмой подъезды выйти на связь», – сказал собеседник ТАСС.

В ГУ МЧС по Челябинской области также сообщили, что минуты тишины, которые объявлялись на месте взрыва бытового газа, пока не дали результатов. «Минуты тишины используются, уже несколько раз они проводились. По предварительным данным, отчетливых звуков из-под завалов не слышно», – сообщили в ведомстве.

Утром понедельника, 31 декабря, в Магнитогорске в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа, в результате происшествия, по последним данным, погибли четыре человека, судьба еще 35 человек остается неизвестной. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами. Разбор завалов осложнен морозами и угрозой дальнейшего обрушения дома.