К спасательной операции в Магнитогорске подключились кинологи

Кинологи отряда «Центроспас» подключились к обследованию завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске; поисковая операция продолжается, но процесс осложнен нависающими конструкциями и угрозой обрушения соседнего подъезда.

Высота завалов находится на уровне третьего-четвертого этажа, передает ТАСС.

Как сообщил министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин, обрушившаяся часть многоэтажного дома может быть восстановлена. По его словам, ведомство подключилось к решению этой проблемы. «Сначала будет произведен разбор завалов, затем будет обследование дома, будет разработан проект демонтажа необходимых конструкций. И затем, после дальнейшего проектирования, дом могут достроить», – сказал он.

В тресте «Магнитострой», который построил дом почти 50 лет назад, выразили готовность помочь в восстановлении здания. Технические вопросы прорабатываются вместе с проектировщиками, сказал представитель треста, уточнив, что здание было возведено в начале 1970-х годов.

Утром понедельника, 31 декабря, в Магнитогорске в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа, в результате происшествия, по последним данным, погибли четыре человека, судьба еще 35 человек остается неизвестной. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами. Разбор завалов осложнен морозами и угрозой дальнейшего обрушения дома.

Президент России Владимир Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.