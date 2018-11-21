Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где утром в понедельник произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.

Предполагается, что Владимир Путин встретится с пострадавшими в результате взрыва, а также с руководством Челябинской области, передает ТАСС.

Путин прилетел в Магнитогорск и сразу поехал на место трагедии pic.twitter.com/tlR5INKzvH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа; сообщалось о четырех погибших. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что правительство «окажет всю необходимую помощь» пострадавшим.