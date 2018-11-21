Путин запретил экономить на расселении жильцов из дома в Магнитогорске

Если безопасность проживания в квартирах в доме Магнитогорска, где произошел взрыв газа, повлекший обрушение подъезда, вызывает хотя бы малейшие сомнения, жильцы должны быть расселены, заявил президент Владимир Путин.

«Мы исходим из того, что это не тот случай, где надо экономить. Все, что будет вызывать сомнение, самое малейшее сомнение – должно быть расселено», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Путин поручил региональным властям помочь с восстановлением документов пострадавшим в результате обрушения подъезда в Магнитогорске. «Вместе с МВД поработайте», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в понедельник Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. В ходе совещания в штабе Путин заслушал доклады глав ведомств и дал поручение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва газа.

Путин осмотрел завалы обрушившегося дома и навестил в больнице подростка, спасенного из-под завалов.