Путин пообещал новогодний подарок спасенному в Магнитогорске мальчику

Президент России Владимир Путин в сопровождении министра здравоохранения Вероники Скворцовой навестил подростка Сергея Гаврилова, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, и пообещал ему новогодний подарок.

У мальчика диагностированы различные травмы и обморожение. Путин немного побеседовал с ним и пообещал, что передаст ему новогодний подарок. «Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу», – приводит ТАСС слова главы государства.

Президент поинтересовался у мальчика, что бы тот хотел получить на Новый год, но Сергей растерялся и не смог ответить.

Глава государства также спросил подростка о его самочувствии, о том, сколько времени он провел под завалами. Сергей рассказал, что его семья жила на третьем этаже и на его вызволение потребовалось более часа.

Путин пообщался с пострадавшими в результате взрыва в Магнитогорске pic.twitter.com/v2I1ofIX7O — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.

Ранее Путин осмотрел завалы обрушившегося дома. Пояснения главе государства давал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, в понедельник Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. В ходе совещания в штабе Путин заслушал доклады глав ведомств и дал поручение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва газа.