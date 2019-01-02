Названо число детей, которые могут находиться под завалами в Магнитогорске

Судьба пятерых детей после обрушения в Магнитогорске остается неизвестной, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Между тем, работы по разбору завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановлены из-за опасности обрушения дома, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Среди 18 погибших под завалами обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске два ребенка. Не установлено местонахождение 24 человек.

Напомним, утром 31 декабря 2018 в Магнитогорске в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, обрушился подъезд.