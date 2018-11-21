Операция в Магнитогорске ознаменовалась удивительными спасениями

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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году

Европе предрекают если уж не полный закат, то уж точно крах нынешнего формата ЕСФото: Alexandros Avramidis/Reuters
2019 год будет годом вызовов. От неприятностей не застрахованы ни Евросоюз, ни всесильная Америка, ни вечно бедовый Ближний Восток. К сожалению, не застрахована от них и наша страна. Правила игры в мире продолжают быстро меняться, и России надо успевать «играть на опережение», чтобы не остаться на обочине. Какие из предстоящих вызовов окажутся самыми неприятными для России? Подробности...
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Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миромФото: МЧС России
Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях. Подробности...
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Кто и как отбирал Прибалтику у России

Сто лет спустя прибалтийские республики широко отметили юбилей своей независимости, но о реальных причинах ее приобретения предпочитают не вспоминатьФото: Ints Kalnins/Reuters
В прошедшем году в странах Прибалтики широко проходили пышные мероприятия, посвященные столетию их государственности. Однако на самом деле появление в 1918 году независимых Эстонии, Литвы и Латвии стало в значительной степени результатом двух конкурирующих проектов по отрыву данного региона от России. Как именно это происходило? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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У немцев украли Новый год и Рождество

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На улицах немецких городов рождественские ярмарки огорожены бетонными надолбами, как в войну. На входе стоят полицейские, а огни ярмарок гаснут рано вечером, дабы не раздражать новоприбывших своим слишком христианским видом. Подробности...
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Почему советское кино продолжает жить после гибели СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
Разумно скорбеть о Советском Союзе как о системе, где какие-то вещи умели делать хорошо. К таковым подавляющим большинством голосов относят советское кино. Ничего хорошего о нем не имеют сказать совсем уж уникумы, разве что крайние снобы Подробности...
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Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

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Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
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          Операция в Магнитогорске ознаменовалась удивительными спасениями

             2 января 2019, 16:32
          Фото: МЧС России/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Трагедия в Магнитогорске унесла жизни как минимум 21 человека, однако ознаменовалась и рядом чудесных спасений – из-под завалов достали живыми шестерых человек, в том числе 11-месячного младенца, и нескольких животных.

          Настоящим чудом назвали спасение 11-месячного ребенка на следующий день после трагедии. Младенца спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. Голос ребенка услышал один из спасателей, когда отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. Один из спасателей услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому.

          «После этого остановили всю технику, чтобы еще раз убедиться. Кричали: «Тихо!», и ребенок тоже реагировал, начинал затихать. Начали говорить: «Где же ты?» Он начал реагировать. И убедившись, начальник центра сказал – здесь работаем», – рассказал один из участников спасательной операции Петр Гриценко.

          Сами спасатели назвали историю спасения этого ребенка настоящим чудом.

          Позже ребенка эвакуировали в Москву. Он в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни, по мнению медиков, нет.

          Уже известно имя малыша – Иван. Чудом оказалось не только его спасение, но и тот факт, что его матери и старшему брату также удалось спастись. Отца не было дома, он тоже жив. Таким образом, в этой страшной трагедии удалось спастись всей семье.

          Всего из-под завалов удалось извлечь живыми шестерых, среди которых оказался также 13-летний мальчик.

          31 декабря президент России Владимир Путин навестил подростка Сергея Гаврилова, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, и пообещал ему новогодний подарок.

          2 января произошло еще несколько спасений – пока не людей, а животных. Так, из-под завалов подъезда жилого дома в Магнитогорске вытащили живую кошку, которую одна из женщин сразу забрала себе.

          Кроме того, из-под завалов спасатели достали желтого волнистого попугая.

          «У кошечки разорвано ухо, сильный стресс и обморожение. Она была в очень тяжелом состоянии: температура не определялась, реакции ноль, только трясло от холода без остановки. Если честно, думала, не выживет. Спасибо ветеринарам», – гооврится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

          Кошка уже перенесла операцию, ей стало лучше. Сейчас для кошки ищут хозяев.

          На передержке находится и спасенный попугай.

          Эти события дают надежду на то, что под завалами остаются еще  живые люди. Пока неизвестна судьба около 20 человек.

          Некоторые жители дома спаслись по счастливой случайности. Так, Евгений Юрченко рассказал, что отлучился в гараж за 15 минут до взрыва, передает РИА «Новости».

          «Я вышел из дома в 5.45 (взрыв прогремел около 6.00 местного времени). Я спускался по лестнице. Никакого запаха газа я не чувствовал, хотя с обонянием у меня все нормально… Все было как обычно. Я вышел из дома и прямиком направился до своего гаража. И тут произошел взрыв. Взрыв был такой, что я просто вздрогнул, и вибрация была по земле», – признался молодой человек.

          Он сначала не придал особого значения случившемуся, подумал, что у кого-то в гаражах взорвались баллоны.

          «Взял лопату, почистил снег, погрел машину, двинулся к своему подъезду. Заехал в свой двор. К подъезду я подъехать не смог. Я вообще не понял, что случилось, потому что стояли люди, было все разбросано, снег был какой-то грязный. А в воздухе, так как стоял мороз, висела взвесь этого серого облака от пыли… Я подхожу, смотрю на свою квартиру – она была на 10-м этаже, – а ее просто нет. Я понял, что если бы я не ушел, то меня бы уже не было», – рассказал Евгений.

          Вскоре к месту происшествия стала прибывать спецтехника, полиция, отметил он.

          После этого он сходил в храм, чтобы поблагодарить высшие силы за второе рождение. При этом он признался, что плохо спал в ночь перед взрывом, перед самым происшествием какое-то дурное чувство буквально вынудило его покинуть дом так рано.

          Сейчас он живет у родителей.

          Также он поделился, что его беспокоит судьба семьи, которая жила под ним – 31-летние муж и жена и их полуторагодовалый ребенок. В момент взрыва они должны были быть дома и спать, пока их не обнаружили.

          «Я зашел «ВКонтакте», чтобы посмотреть, когда они последний раз были в сети. Они одновременно почти были в сети последний раз вечером 30 декабря», – рассказал Евгений.

          Чудом спасенного ребенка было решено эвакуировать в Москву

          Отметим, что жители Магнитогорска очень сочувственно отнеслись к жителям дома, где произошел взрыв. Они приглашали их в гости для встречи и празднования Нового года. К дому, подъезд которого обрушился при взрыве газа, сразу стали нести цветы и мягкие игрушки, зажигать свечи. Горожане организовали небольшой мемориал в память о погибших при обрушении через дорогу от дома.

          На данный момент известно о 21 погибшем в результате взрыва.

          Работы ведутся в круглосуточном режиме в четыре смены


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