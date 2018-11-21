Операция в Магнитогорске ознаменовалась удивительными спасениями

Трагедия в Магнитогорске унесла жизни как минимум 21 человека, однако ознаменовалась и рядом чудесных спасений – из-под завалов достали живыми шестерых человек, в том числе 11-месячного младенца, и нескольких животных.

Настоящим чудом назвали спасение 11-месячного ребенка на следующий день после трагедии. Младенца спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. Голос ребенка услышал один из спасателей, когда отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. Один из спасателей услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому.

«После этого остановили всю технику, чтобы еще раз убедиться. Кричали: «Тихо!», и ребенок тоже реагировал, начинал затихать. Начали говорить: «Где же ты?» Он начал реагировать. И убедившись, начальник центра сказал – здесь работаем», – рассказал один из участников спасательной операции Петр Гриценко.

Сами спасатели назвали историю спасения этого ребенка настоящим чудом.

Позже ребенка эвакуировали в Москву. Он в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни, по мнению медиков, нет.

Уже известно имя малыша – Иван. Чудом оказалось не только его спасение, но и тот факт, что его матери и старшему брату также удалось спастись. Отца не было дома, он тоже жив. Таким образом, в этой страшной трагедии удалось спастись всей семье.

Всего из-под завалов удалось извлечь живыми шестерых, среди которых оказался также 13-летний мальчик.

31 декабря президент России Владимир Путин навестил подростка Сергея Гаврилова, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, и пообещал ему новогодний подарок.

2 января произошло еще несколько спасений – пока не людей, а животных. Так, из-под завалов подъезда жилого дома в Магнитогорске вытащили живую кошку, которую одна из женщин сразу забрала себе.

Кроме того, из-под завалов спасатели достали желтого волнистого попугая.

«У кошечки разорвано ухо, сильный стресс и обморожение. Она была в очень тяжелом состоянии: температура не определялась, реакции ноль, только трясло от холода без остановки. Если честно, думала, не выживет. Спасибо ветеринарам», – гооврится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Кошка уже перенесла операцию, ей стало лучше. Сейчас для кошки ищут хозяев.

На передержке находится и спасенный попугай.

Эти события дают надежду на то, что под завалами остаются еще живые люди. Пока неизвестна судьба около 20 человек.

Некоторые жители дома спаслись по счастливой случайности. Так, Евгений Юрченко рассказал, что отлучился в гараж за 15 минут до взрыва, передает РИА «Новости».

«Я вышел из дома в 5.45 (взрыв прогремел около 6.00 местного времени). Я спускался по лестнице. Никакого запаха газа я не чувствовал, хотя с обонянием у меня все нормально… Все было как обычно. Я вышел из дома и прямиком направился до своего гаража. И тут произошел взрыв. Взрыв был такой, что я просто вздрогнул, и вибрация была по земле», – признался молодой человек.

Он сначала не придал особого значения случившемуся, подумал, что у кого-то в гаражах взорвались баллоны.

«Взял лопату, почистил снег, погрел машину, двинулся к своему подъезду. Заехал в свой двор. К подъезду я подъехать не смог. Я вообще не понял, что случилось, потому что стояли люди, было все разбросано, снег был какой-то грязный. А в воздухе, так как стоял мороз, висела взвесь этого серого облака от пыли… Я подхожу, смотрю на свою квартиру – она была на 10-м этаже, – а ее просто нет. Я понял, что если бы я не ушел, то меня бы уже не было», – рассказал Евгений.

Вскоре к месту происшествия стала прибывать спецтехника, полиция, отметил он.

После этого он сходил в храм, чтобы поблагодарить высшие силы за второе рождение. При этом он признался, что плохо спал в ночь перед взрывом, перед самым происшествием какое-то дурное чувство буквально вынудило его покинуть дом так рано.

Сейчас он живет у родителей.

Также он поделился, что его беспокоит судьба семьи, которая жила под ним – 31-летние муж и жена и их полуторагодовалый ребенок. В момент взрыва они должны были быть дома и спать, пока их не обнаружили.

«Я зашел «ВКонтакте», чтобы посмотреть, когда они последний раз были в сети. Они одновременно почти были в сети последний раз вечером 30 декабря», – рассказал Евгений.

Отметим, что жители Магнитогорска очень сочувственно отнеслись к жителям дома, где произошел взрыв. Они приглашали их в гости для встречи и празднования Нового года. К дому, подъезд которого обрушился при взрыве газа, сразу стали нести цветы и мягкие игрушки, зажигать свечи. Горожане организовали небольшой мемориал в память о погибших при обрушении через дорогу от дома.

На данный момент известно о 21 погибшем в результате взрыва.