Спасатель рассказал об удивительном поведении жителей Магнитогорска

Жители Магнитогорска приглашают в гости для встречи и празднования Нового года жильцов дома, в котором обрушился подъезд в результате взрыва газа, об этом рассказал спасатель, работающий на месте происшествия. Кроме того, мэрия города опубликовала реквизиты для пожертвований пострадавшим.

«То, что особенно обрадовало, – после появления информации о случившемся люди в социальных сетях стали приглашать к себе за стол. Подарков не обещали, но за стол звали. Это очень по-человечески», – приводит его слова РИА «Новости».

Между тем мэрия Магнитогорска на своем официальном сайте опубликовала реквизиты для пожертвований пострадавшим при взрыве газа в жилом доме.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сообщил, что это единственные реквизиты для пожертвований пострадавшим. По его словам, после трагедии уже были зафиксированы попытки мошенничества.

Напомним, утром понедельника, 31 декабря, в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека. Под завалами, по данным МЧС, могут оставаться от 36 до 40 человек, шансы найти выживших уменьшаются. МЧС попросило жильцов нескольких подъездов, местонахождение которых не установлено, выйти на связь. К спасательной операции подключились кинологи. В зоне обрушения проживали 120 человек.