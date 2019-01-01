Самолет со спасенным в Магнитогорске ребенком приземлился в Москве

Медицинский самолет, на борту которого находится младенец, спасенный из-под завалов в Магнитогорске, приземлился в столичном аэропорту.

«Самолет приземлился», – подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает РИА «Новости».

«По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой специалисты ФМБА, ведущие детские реаниматологи, хирурги обеспечивают эвакуацию мальчика, спасенного сегодня под завалами дома в Магнитогорске. Специальный борт с раненым ребенком из Магнитогорска совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Сразу же по прибытию мальчика доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние ребенка стабильно тяжелое», – отметили в ведомстве.

История спасения этого ребенка стала настоящим чудом, о чем заявили сами спасатели. Один из них рассказал, как удалось найти младенца, и что помогло ему выжить. Однако сейчас мальчик находится в очень тяжелом состоянии.

Как сообщала газета ВГЛЯД, ребенка смогли достать из-под завалов днем во вторник, ради этого была организована масштабная операция. Всей его семье также удалось спастись, мать находится рядом с ним.

31 декабря 2018 года около 4.00 в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, подтверждена гибель девяти человек.