При возгорании маршрутки в Магнитогорске погибли три человека

В результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 96 погибли три человека, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», – отмечается в официальном канале в «Телеграме» пресс-службы губернатора, сообщает ТАСС.

Детей среди погибших нет.

Между тем, как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, по предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность газового оборудования, передает РИА «Новости».

Полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента. Сейчас место оцеплено полицией и сотрудниками ДПС.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания микроавтобуса в центре Магнитогорска пострадали три человека.