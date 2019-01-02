Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 33 человек

В результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске погибли 33 человека, сообщает МЧС России.

Как сообщили в ведомстве, из-под завалов извлекли тело 32-й жертвы, передает РИА «Новости».

«Это женщина», – приводит ТАСС текст сообщения МЧС.

Позднее в министерстве сообщили, что также обнаружено тело мужчины.

На данный момент неизвестна судьба восьми человек.

Напомним, трагедия произошла утром 31 декабря. Причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Среди погибших есть шестеро детей.