DPA: Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

Tекст: Вера Басилая

Соответствующее постановление вступило в силу в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Высвобождение нефти происходит в рамках договоренностей стран G7 и предписания Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому Берлин должен направить на рынок 19,5 млн баррелей.

Федеральный союз по обеспечению запасов нефти (EBV) в пятницу объявил тендер на продажу дизельного и печного топлива, а также сырой нефти из резервов. К октябрю правительство Германии уже высвободило 6 млн баррелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральное статистическое ведомство Destatis сообщило о подорожании нефтепродуктов в Германии более чем на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила о планах страны высвободить до 15 млн баррелей нефти.

В начале месяца страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива из стратегических резервов.