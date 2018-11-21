Жертвами обрушения дома в Магнитогорске стали мать и двое детей

Трое погибших, тела которых извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске – это мать и двое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России

«Мальчик и девочка, возраст – два-четыре года примерно. И один взрослый – женщина», – приводит ТАСС текст сообщения ГУ МЧС по Челябинской области.

Таким образом, по последним данным, из 31 найденного под завалами тела погибших шестеро – дети, передает РИА «Новости».

Вечером 2 января в МЧС сообщили о 28 жертве обрушения – из-под завалов извлекли тело ребенка. Таким образом, число погибших детей возросло до четырех.

Почти сразу после этого поступила информация о еще трех жертвах трагедии, но подробности не сообщались.