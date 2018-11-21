Тело четвертого ребенка извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 31, среди них четверо детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Из под-завалов извлечено тело мальчика. Это 28-й погибший», – приводит ТАСС текст сообщения.

Перед этим сообщалось о 27 жертве. В МЧС сообщили, что «извлекли из-под завала тело мужчины», передает РИА «Новости».

По словам главы Челябинской области Бориса Дубровского, опознаны тела 21 погибшего.

Позднее в МЧС сообщили, что тела еще трех человек извлечены из-под завалов, общее число жертв выросло до 31.

Продолжаются поиски 10 человек.