Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.3 комментария
Путин поручил привлечь ветеранов СВО для кадрового обеспечения экономики
Президент Владимир Путин дал правительству указание создать условия для обеспечения экономики необходимыми специалистами, в том числе привлекая ветеранов СВО.
Путин поручил кабинету министров создать условия для покрытия потребности отечественной экономики в кадрах по востребованным профессиям, в том числе за счет участников боевых действий, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам выставки технологических компаний конкурса «Знай наших» и пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», которые состоялись в конце августа 2026 года.
При разработке мер правительство должно учитывать актуализацию атласа новых профессий. Первый доклад о выполнении задачи необходимо представить до 1 февраля 2027 года, а в дальнейшем отчетность станет ежегодной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Владимир Путин предложил задействовать навыки ветеранов спецоперации в российской экономике.
Президент поддержал идею включения военных компетенций в атлас новых профессий.
Также Путин поручил кабинету министров рассчитать кадровую потребность для достижения национальных целей.