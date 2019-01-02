Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 24

Найдено тело 24-й жертвы обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, судьба еще 17 человек остается неизвестной, сообщили в МЧС.

«Из-под завалов извлечены тела уже 24 погибших», – передает РИА «Новости» слова представителя МЧС.

Трое из погибших - дети.

Между тем, спасатели демонтировали одну из стен рухнувшего подъезда, которая представляла наибольшую угрозу и осложняла спасательную операцию, передает ТАСС.

Ранее в МЧС отметили, что местонахождение людей, оставшихся под завалами, установить не удается, а работы ведутся в левой части завалов, так разбор верхних этажей угрожает личному составу из-за возможности обрушения.

Утром 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд. Сообщалось о гибели 23 человек.