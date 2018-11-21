В МЧС заявили о невозможности установить местонахождение людей под завалами

Местонахождение людей, оставшихся под завалами обрушившегося подъезда в Магнитогорске, установить не удается, заявил сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин; между тем, число погибших достигло 23 человек.

«Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать», – передает его слова ТАСС

Он отметил, что сейчас работы ведутся в левой части завалов, так как из соображений техники безопасности нельзя рисковать личным составом и работать с верхними этажами, которые могут обрушиться.

Юрин также добавил, что уточняется количество погибших детей. Данные о возрасте 22-й жертвы уточняются. Пока известно о двух погибших детях.

Между тем, из-под завалов извлечено тело 23-й жертвы трагедии – ей оказалась женщина.

31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд.