Блогеры разоблачили волну фейков про Магнитогорск

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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году

Европе предрекают если уж не полный закат, то уж точно крах нынешнего формата ЕСФото: Alexandros Avramidis/Reuters
2019 год будет годом вызовов. От неприятностей не застрахованы ни Евросоюз, ни всесильная Америка, ни вечно бедовый Ближний Восток. К сожалению, не застрахована от них и наша страна. Правила игры в мире продолжают быстро меняться, и России надо успевать «играть на опережение», чтобы не остаться на обочине. Какие из предстоящих вызовов окажутся самыми неприятными для России? Подробности...
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Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миромФото: МЧС России
Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях. Подробности...
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Кто и как отбирал Прибалтику у России

Сто лет спустя прибалтийские республики широко отметили юбилей своей независимости, но о реальных причинах ее приобретения предпочитают не вспоминатьФото: Ints Kalnins/Reuters
В прошедшем году в странах Прибалтики широко проходили пышные мероприятия, посвященные столетию их государственности. Однако на самом деле появление в 1918 году независимых Эстонии, Литвы и Латвии стало в значительной степени результатом двух конкурирующих проектов по отрыву данного региона от России. Как именно это происходило? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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У немцев украли Новый год и Рождество

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На улицах немецких городов рождественские ярмарки огорожены бетонными надолбами, как в войну. На входе стоят полицейские, а огни ярмарок гаснут рано вечером, дабы не раздражать новоприбывших своим слишком христианским видом. Подробности...
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Почему советское кино продолжает жить после гибели СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
Разумно скорбеть о Советском Союзе как о системе, где какие-то вещи умели делать хорошо. К таковым подавляющим большинством голосов относят советское кино. Ничего хорошего о нем не имеют сказать совсем уж уникумы, разве что крайние снобы Подробности...
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Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
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             2 января 2019, 17:55
          Фото: МЧС России
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Российские блогеры резко отреагировали на заполонившие Сеть вбросы и фейки о трагедии в Магнитогорске и призывают всех, кто их распространяет, открыть свои личности и ответить за слова.

          «Только что созданные аккаунты от имени местных жителей в соцсетях разгоняют откровенную ересь, ее подхватывают, раскручивают до уровня сенсации и даже подают как новость отдельные СМИ», – написал Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды».

          Он отметил, что работал на десятках терактов и ЧП и знает по опыту, что любую крупную трагедию «сопровождает вал слухов и домыслов от новоявленных «экспертов» и офисных пинкертонов».

          «В последние годы «фейк-поддержка» – будь то «Зимняя вишня» или расстрел школьников в Керчи – приобретает профессиональный, промышленный масштаб, за которым совершенно отчетливо торчат уши украинских спецслужб», – заметил Коц.

          Он указал, что подобные диверсии курирует 72 Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) украинских сил специальных операций. Коц также предположил, что к нынешней «сетевой вакханалии» приложили руку и «информбойцы» из Британии.

          В Telegram-канале 338 отмечается, что после «Зимней вишни» в подобной ситуации начали «действовать по алгоритмам»: население уже в первые часы поняло, что требуется помощь, в том числе при работе на завалах, при размещении людей и т.д. Тем, кто поучаствовал во вбросе фейков «с целью накала атмосферы и паники», блогер предложил «ждать новые интересные вводные по жизни».

          «Говноеды выступили как говноеды, люди остались людьми», – заключил он.

          В Дневнике Бузотера отмечается, что многие жители уже научились отделять фейки и вбросы от правдивой информации.

          «Все публикации в пабликах сразу же сталкиваются с проверкой читателями на достоверность. «На слово» написанному практически никто не верит. Пока не хватает официальной информации, пользователи выстраивают свои версии и трактовки, но массовой паники и истерии не наблюдается», – заметил блогер.

          Он добавил, что ситуация в Магнитогорске показала, что «приемы, использовавшиеся ранее на Украине и в Кемерово, уже не работают».

          Пользователь Twitter Parkering Forbudt указывает, что по видео из Магнитогорска с наложенными звуками стрельбы видно, что это фейки, которые используются для «расшатывания ситуации».

          В Telegram-канале «СМИ_ли» отмечается, что видео со вбросами по поводу Магнитогорска являются «эталонными»: «Голос за кадром, который не идентифицируется, на фоне скролла сообщений из ВК (дескать, смотрите, это реально и вон сколько людей пишут про это!). Такое как раз запускали во время «Зимней вишни» про сотни трупов».

          Он призвал людей не вестись на подобные сообщения, а тем, кто их распространяет, «плевать в лицо».

          В Telegram-канале «Медиатехнолог» отмечается, что количество вбросов лишь подтверждает, что все это – обычные вбросы.

          «Если бы вокруг ситуации в Магнитогорске не было столько фейка и вбросов, которые отработаны еще по методичкам двухлетней давности, притом просто так без целей, ради обычной развлекухи, чтобы потом показать друзьям: смотри, мол, это я сделал, то  можно было бы говорить о сокрытии каких-либо фактов. Но здесь налицо обычная реакция интернет-быдла и недалеких людей на резонансное событие, вокруг которого есть небольшая доля безызвестности», – отмечается в блоге.

          Блогер замечает, что если бы в городе было бы опасно, то туда бы не приехал Путин, так как это «за гранью всех норм безопасности».

          В Telegram-канале «НеВротик» ситуация со вбросами названа «медийным мародерством».

          «Остается только игнорировать и веровать в ваш светлый разум, дорогие читатели», – говорится в блоге.

          В канале «Караульный» последовательно разоблачаются все фейки вокруг ситуации в Магнитогорске. Отмечается, что машины Росгвардии «работают на каждом крупном ЧП», где устанавливают оцепление, усиление, ведут борьбу с мародерами.

          «Еще раз призываем всех не хайпить на крови (понятно, что всем хочется внимания, подписчиков, быть «на острие» и «предупредить –  значит спасти»). Но черт возьми, коллеги и читатели, включайте голову», – отмечается в блоге.

          В Telegram-канале «Майор и Генерал» говорится, что «на случай любых экстренных случаев, происходящих в населенном пункте, существуют оперативные планы и т.н. «специальные сигналы». В работу по ним должны быть вовлечены тысячи сотрудников различных структур, включая полицейских из территориальных органов, и скрыть такое невозможно.

          В группе «Черное и Белое Магнитогорск» разоблачен фейк о том, что место взрыва – квартира №316, где якобы жил гражданин Таджикистана. На самом деле там жили Ольга Баталова и Андрей Синебрюхов, которые сейчас разыскиваются родственниками.

          Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что провокаторов специально готовят спекулировать на боли россиян.

          Напомним, украинские СМИ и социальные сети ранее начали распространять фейковую информацию о трагедии в Магнитогорске.

          31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. Обрушился один подъезд, погиб 21 человек.


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