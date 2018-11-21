Блогеры разоблачили волну фейков про Магнитогорск

Российские блогеры резко отреагировали на заполонившие Сеть вбросы и фейки о трагедии в Магнитогорске и призывают всех, кто их распространяет, открыть свои личности и ответить за слова.

«Только что созданные аккаунты от имени местных жителей в соцсетях разгоняют откровенную ересь, ее подхватывают, раскручивают до уровня сенсации и даже подают как новость отдельные СМИ», – написал Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды».

Он отметил, что работал на десятках терактов и ЧП и знает по опыту, что любую крупную трагедию «сопровождает вал слухов и домыслов от новоявленных «экспертов» и офисных пинкертонов».

«В последние годы «фейк-поддержка» – будь то «Зимняя вишня» или расстрел школьников в Керчи – приобретает профессиональный, промышленный масштаб, за которым совершенно отчетливо торчат уши украинских спецслужб», – заметил Коц.

Он указал, что подобные диверсии курирует 72 Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) украинских сил специальных операций. Коц также предположил, что к нынешней «сетевой вакханалии» приложили руку и «информбойцы» из Британии.

В Telegram-канале 338 отмечается, что после «Зимней вишни» в подобной ситуации начали «действовать по алгоритмам»: население уже в первые часы поняло, что требуется помощь, в том числе при работе на завалах, при размещении людей и т.д. Тем, кто поучаствовал во вбросе фейков «с целью накала атмосферы и паники», блогер предложил «ждать новые интересные вводные по жизни».

«Говноеды выступили как говноеды, люди остались людьми», – заключил он.

В Дневнике Бузотера отмечается, что многие жители уже научились отделять фейки и вбросы от правдивой информации.

«Все публикации в пабликах сразу же сталкиваются с проверкой читателями на достоверность. «На слово» написанному практически никто не верит. Пока не хватает официальной информации, пользователи выстраивают свои версии и трактовки, но массовой паники и истерии не наблюдается», – заметил блогер.

Он добавил, что ситуация в Магнитогорске показала, что «приемы, использовавшиеся ранее на Украине и в Кемерово, уже не работают».

Пользователь Twitter Parkering Forbudt указывает, что по видео из Магнитогорска с наложенными звуками стрельбы видно, что это фейки, которые используются для «расшатывания ситуации».

В Telegram-канале «СМИ_ли» отмечается, что видео со вбросами по поводу Магнитогорска являются «эталонными»: «Голос за кадром, который не идентифицируется, на фоне скролла сообщений из ВК (дескать, смотрите, это реально и вон сколько людей пишут про это!). Такое как раз запускали во время «Зимней вишни» про сотни трупов».

Он призвал людей не вестись на подобные сообщения, а тем, кто их распространяет, «плевать в лицо».

В Telegram-канале «Медиатехнолог» отмечается, что количество вбросов лишь подтверждает, что все это – обычные вбросы.

«Если бы вокруг ситуации в Магнитогорске не было столько фейка и вбросов, которые отработаны еще по методичкам двухлетней давности, притом просто так без целей, ради обычной развлекухи, чтобы потом показать друзьям: смотри, мол, это я сделал, то можно было бы говорить о сокрытии каких-либо фактов. Но здесь налицо обычная реакция интернет-быдла и недалеких людей на резонансное событие, вокруг которого есть небольшая доля безызвестности», – отмечается в блоге.

Блогер замечает, что если бы в городе было бы опасно, то туда бы не приехал Путин, так как это «за гранью всех норм безопасности».

В Telegram-канале «НеВротик» ситуация со вбросами названа «медийным мародерством».

«Остается только игнорировать и веровать в ваш светлый разум, дорогие читатели», – говорится в блоге.

В канале «Караульный» последовательно разоблачаются все фейки вокруг ситуации в Магнитогорске. Отмечается, что машины Росгвардии «работают на каждом крупном ЧП», где устанавливают оцепление, усиление, ведут борьбу с мародерами.

«Еще раз призываем всех не хайпить на крови (понятно, что всем хочется внимания, подписчиков, быть «на острие» и «предупредить – значит спасти»). Но черт возьми, коллеги и читатели, включайте голову», – отмечается в блоге.

В Telegram-канале «Майор и Генерал» говорится, что «на случай любых экстренных случаев, происходящих в населенном пункте, существуют оперативные планы и т.н. «специальные сигналы». В работу по ним должны быть вовлечены тысячи сотрудников различных структур, включая полицейских из территориальных органов, и скрыть такое невозможно.

В группе «Черное и Белое Магнитогорск» разоблачен фейк о том, что место взрыва – квартира №316, где якобы жил гражданин Таджикистана. На самом деле там жили Ольга Баталова и Андрей Синебрюхов, которые сейчас разыскиваются родственниками.

Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что провокаторов специально готовят спекулировать на боли россиян.

Напомним, украинские СМИ и социальные сети ранее начали распространять фейковую информацию о трагедии в Магнитогорске.

31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. Обрушился один подъезд, погиб 21 человек.