Эксперт: Провокаторов специально готовят спекулировать на боли россиян

«Это такая психологическая и информационная война, которая не останавливается ни на секунду, и особенно видна в такие минуты траура, горя и сопереживания», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД появившиеся в украинских СМИ и соцсетях вбросы про «теракт» в Магнитогорске директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Украинские СМИ и социальные сети начали распространять фейковую информацию о трагедии в Магнитогорске.

«Мы видели такие вещи и в Кемерово, и раньше на протяжении последних нескольких лет. К сожалению, на нашей боли, на наших трагедиях пытаются спекулировать и разжигать огонь», – говорит директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Так, некоторые медиа со ссылкой на некий «источник» распространяли якобы «правдивые подробности» трагедии в Магнитогорске с рассказами об обнаружении следов гексогена. Более того, были попытки увязать взрыв в многоэтажном здании в Магнитогорске и пожар в маршрутке. Этот вброс также начали распространять некоторые пользователи в соцсетях.

«Как известно, несколько лет назад в Киеве был создан целый центр подготовки специалистов по работе в соцсетях в русскоязычном интернете. Специалисты подготовлены американскими спецслужбами для пропагандистской работы в русском сегменте интернета. Это такая психологическая и информационная война, которая не останавливается ни на секунду, и особенно видна в такие минуты траура, горя и сопереживания о погибших соотечественниках», – отмечает Мартынов.

Напомним, 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газ; сообщалось о четырех погибших. Жителей многоэтажки также предупредили о возможности новых обрушений. В Сети появилось видео момента взрыва.