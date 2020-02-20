Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Согласитесь – не всегда можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от тех персонажей, которые на словах вот уже с десяток лет топят за свободу интернета и позиционируют себя чуть ли не как светочей демократии.

Речь идет о заявлении главы корпорации Facebook Марка Цукерберга, который дословно сказал следующее: «Государства должны нам дать указания и инструкции: о чем можно говорить, а о чем нельзя, например в области политической рекламы».

Такое добровольное желание ввести аналог советского Главлита и овальной печати «просмотрено государственной цензурой» звучит особо цинично именно из уст Цукерберга. Ведь он много раз подчеркивал, что Facebook является свободной и независимой площадкой для обсуждений, чья политика не может быть поставлена в зависимость от кого-либо. И что только голос пользователей, тот самый vox populi, является и vox dei, то бишь «гласом божьим» для выстраивания политики Facebook.

Однако на деле ситуация уже давно обстоит иначе. Никакой «свободы высказываний» для пользователей нет и в помине: в сети Facebook присутствует одна из самых жестких систем модерации. «Отлучение» на месяц-другой, а то и пожизненный бан можно заработать буквально на ровном месте – даже за слово «Малороссия», употребленное в исключительно историческом контексте. Или за строчку из Лермонтова, которую сочтут «языком ненависти». Ведь «бежали робкие грузины» – это предельно неполиткорректно, нельзя так разжигать по отношению к гордому и свободолюбивому народу!

Однако просьба Марка Цукерберга о выстраивании «системы указаний и инструкций», конечно же, связана отнюдь не с жалобами пользователей на цензуру самого Facebook. Со смутьянами-одиночками детище Цукерберга разбирается в иной манере: нет страницы – нет человека, нет человека – нет проблемы. Ведь недаром самое быстрорастущее подразделение Facebook в последние годы – это отдел сетевой цензуры, в котором сегодня работает уже больше восьми тысяч человек.

Цукерберг волнуется совсем по другой причине – Facebook в последние годы угодил буквально между молотом и наковальней. Шутка ли: обвинения на сеть Цукерберга сыплются с обеих сторон – на него обижены и влиятельные демократы, и всесильный теперь президент Дональд Трамп.

Первые никак не могут простить Цукербергу «неправильное» избрание Трампа в 2016 году, а сам «бешеный Дональд» обоснованно подозревает Цукерберга в симпатиях к демократам и в постоянном подыгрывании в их политических маневрах. А тут еще и президентская кампания 2020 года на носу – и уже явно видно, что крапленую карту «преступного влияния» на умы американских избирателей будут разыгрывать снова и снова.

При этом, понятное дело, тезис «преступного влияния» порочен сам по себе, так как в нем прямо нарушена причинно-следственная связь и здравый смысл. Так называемых русских хакеров и пропагандистов обвиняют в том, что они слили через социальные сети разоблачение закулисных интриг руководства Демпартии США, в ходе которых оно буквально ставило подножку популярному кандидату Берни Сандерсу и занималось фаворитизмом по отношению к Хиллари Клинтон. Однако проблема состоит в том, что эта информация была полностью правдивой! Более того, если бы эти сведения слили в прессу какие-то совестливые демократы, то это произвело бы ничуть не меньший эффект, а таких смельчаков назвали бы как минимум героями. Лживый же тезис демократов состоит в том, что американская демократия лишь укрепилась бы, если бы попытки руководства Демпартии похоронить Сандерса так и остались в тайне.

На эту тему

Еще более смешным выглядит подход, в рамках которого Москву обвиняют в том, что «русские тролли» настраивали чернокожих избирателей в США против Клинтон с помощью... интернет-мемов. Такие попытки выставить американских чернокожих наивными и легковерными дурачками, готовыми поменять свое мнение исключительно из-за «правильной» картинки или фразы в своей новостной ленте, выглядит как минимум расизмом. Или же тем самым «языком ненависти», с которым столь безуспешно борется Цукерберг: мол, «негры-то тупые, что с них взять. Достаточно одного мема – и, видите, он уже голосует против Клинтон! А кто виноват? Москва!»

Поэтому в такой ситуации нарушения самой элементарной логики и под шквалом обоснованной критики со всех сторон у Цукерберга действительно нет толкового выхода. Да еще и жернова новой президентской кампании снова пришли в движение. Да и, как оказалось, фантомная «рука Кремля» уже была замечена даже на недавних праймериз Демпартии. Ну а что? Зараза-то ползет, ширится – и паранойя ползет во все стороны.

В такой ситуации действительно попросишь «дать указания и инструкции: о чем можно говорить, а о чем нельзя». Страшно же. Срочно нужен Главлит, цензоры и руководящие указания из Вашингтона. Желательно – сразу в форме закона, чтобы потом снова не вызвали свидетельствовать в комиссии Конгресса.

После этого демократия действительно будет вне опасности. За неимением таковой.