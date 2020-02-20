Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

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20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

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              Алексей Анпилогов

              Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

              Алексей Анпилогов
              президент фонда исторических исследований «Основание»
              		 20 февраля 2020, 18:30

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              Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Согласитесь – не всегда можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от тех персонажей, которые на словах вот уже с десяток лет топят за свободу интернета и позиционируют себя чуть ли не как светочей демократии.

              Речь идет о заявлении главы корпорации Facebook Марка Цукерберга, который дословно сказал следующее: «Государства должны нам дать указания и инструкции: о чем можно говорить, а о чем нельзя, например в области политической рекламы».

              Такое добровольное желание ввести аналог советского Главлита и овальной печати «просмотрено государственной цензурой» звучит особо цинично именно из уст Цукерберга. Ведь он много раз подчеркивал, что Facebook является свободной и независимой площадкой для обсуждений, чья политика не может быть поставлена в зависимость от кого-либо. И что только голос пользователей, тот самый vox populi, является и vox dei, то бишь «гласом божьим» для выстраивания политики Facebook.

              Однако на деле ситуация уже давно обстоит иначе. Никакой «свободы высказываний» для пользователей нет и в помине: в сети Facebook присутствует одна из самых жестких систем модерации. «Отлучение» на месяц-другой, а то и пожизненный бан можно заработать буквально на ровном месте – даже за слово «Малороссия», употребленное в исключительно историческом контексте. Или за строчку из Лермонтова, которую сочтут «языком ненависти». Ведь «бежали робкие грузины» – это предельно неполиткорректно, нельзя так разжигать по отношению к гордому и свободолюбивому народу!

              Однако просьба Марка Цукерберга о выстраивании «системы указаний и инструкций», конечно же, связана отнюдь не с жалобами пользователей на цензуру самого Facebook. Со смутьянами-одиночками детище Цукерберга разбирается в иной манере: нет страницы – нет человека, нет человека – нет проблемы. Ведь недаром самое быстрорастущее подразделение Facebook в последние годы – это отдел сетевой цензуры, в котором сегодня работает уже больше восьми тысяч человек.

              Фото: PHILIPP GUELLAND/ЕРА/ТАСС

              Цукерберг волнуется совсем по другой причине – Facebook в последние годы угодил буквально между молотом и наковальней. Шутка ли: обвинения на сеть Цукерберга сыплются с обеих сторон – на него обижены и влиятельные демократы, и всесильный теперь президент Дональд Трамп.

              Первые никак не могут простить Цукербергу «неправильное» избрание Трампа в 2016 году, а сам «бешеный Дональд» обоснованно подозревает Цукерберга в симпатиях к демократам и в постоянном подыгрывании в их политических маневрах. А тут еще и президентская кампания 2020 года на носу – и уже явно видно, что крапленую карту «преступного влияния» на умы американских избирателей будут разыгрывать снова и снова.

              При этом, понятное дело, тезис «преступного влияния» порочен сам по себе, так как в нем прямо нарушена причинно-следственная связь и здравый смысл. Так называемых русских хакеров и пропагандистов обвиняют в том, что они слили через социальные сети разоблачение закулисных интриг руководства Демпартии США, в ходе которых оно буквально ставило подножку популярному кандидату Берни Сандерсу и занималось фаворитизмом по отношению к Хиллари Клинтон. Однако проблема состоит в том, что эта информация была полностью правдивой! Более того, если бы эти сведения слили в прессу какие-то совестливые демократы, то это произвело бы ничуть не меньший эффект, а таких смельчаков назвали бы как минимум героями. Лживый же тезис демократов состоит в том, что американская демократия лишь укрепилась бы, если бы попытки руководства Демпартии похоронить Сандерса так и остались в тайне.

              Еще более смешным выглядит подход, в рамках которого Москву обвиняют в том, что «русские тролли» настраивали чернокожих избирателей в США против Клинтон с помощью... интернет-мемов. Такие попытки выставить американских чернокожих наивными и легковерными дурачками, готовыми поменять свое мнение исключительно из-за «правильной» картинки или фразы в своей новостной ленте, выглядит как минимум расизмом. Или же тем самым «языком ненависти», с которым столь безуспешно борется Цукерберг: мол, «негры-то тупые, что с них взять. Достаточно одного мема – и, видите, он уже голосует против Клинтон! А кто виноват? Москва!»

              Поэтому в такой ситуации нарушения самой элементарной логики и под шквалом обоснованной критики со всех сторон у Цукерберга действительно нет толкового выхода. Да еще и жернова новой президентской кампании снова пришли в движение. Да и, как оказалось, фантомная «рука Кремля» уже была замечена даже на недавних праймериз Демпартии. Ну а что? Зараза-то ползет, ширится – и паранойя ползет во все стороны.

              В такой ситуации действительно попросишь «дать указания и инструкции: о чем можно говорить, а о чем нельзя». Страшно же. Срочно нужен Главлит, цензоры и руководящие указания из Вашингтона. Желательно – сразу в форме закона, чтобы потом снова не вызвали свидетельствовать в комиссии Конгресса.

              После этого демократия действительно будет вне опасности. За неимением таковой.


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