Что пережил интернет в 2019 году

2019 год оказался для медиаотрасли непростым. К сожалению, все то, о чем говорилось еще в 2018-м, стало сбываться с бешеной скоростью. По сути, против нас развязали настоящую информационную (и технологическую) войну.

Так сложилось, что российские журналисты и русскоязычные СМИ все чаще выступали в качестве объектов давления, публичной травли и преследования. Наших журналистов не пускали в Молдавию, Эстонию, Литву, Латвию, на Украину. Нападкам подвергались информационное агентство Sputnik и телеканал RT. Перечислять можно долго. Но пока мы отстаиваем свои права, западная пресса спокойно выполняет свою «работу» у нас: ведется жесткая пропаганда, направленная на подрыв авторитета органов государственной власти, происходит разжигание социальных конфликтов.

Регулярно в течение года наша комиссия по СМИ Общественной палаты РФ поднимала вопрос о том, чтобы обязать зарубежные СМИ – иноагенты учредить российское юридическое лицо. И соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении в ноябре 2019 года.

Большим и важным шагом было принятие еще одного закона – «О надежном интернете». Он призван защитить интересы россиян и обеспечить нормальное функционирование Сети в случае намеренного внешнего отключения от корневых серверов.

Несмотря на то, что Россия долгие годы выступала за передачу управления Глобальной сетью под эгиду ООН, по факту до сегодняшнего дня она находится под контролем США. При этом в мировой практике уже известны примеры отключения отдельных доменных зон от сети Интернет. В 2012 году США отключили Сирию от глобальной сети на два дня, что было сделано для внедрения «закладок», специализированного ПО АНБ для ведения слежки.

Таким образом, до принятия соответствующего закона США имели мощный инструмент давления и вмешательства во внутренние дела любого иностранного государства.

За этот год было много сделано. Но 2020-й должен стать для нас действительно прорывным.

Мы намерены начать предметно решать вопрос саморегулирования соцсетей. В ходе наших заседаний неоднократно говорилось, что Россия должна пойти по пути Запада и принять закон, который обяжет социальные сети самостоятельно проводить мониторинг противоправного контента на своих площадках. Если мы говорим о Германии, то там действует закон улучшения возможности реализации своих прав в социальных сетях, который обязывает крупные сетевые платформы оперативно удалять незаконный контент. Если соцсеть самостоятельно не вычищает противоправные и экстремистские посты, ей грозит штраф до 50 млн евро.

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Роскомнадзор признает, что переписка с различными инстанциями занимает месяц или два, а все это время незаконные сообщения в сети никто не удаляет, поэтому необходимы законы, на основании которых такой контент будет блокироваться моментально – до окончательного судебного решения.

Сегодня конфликты зарубежных соцсетей с российскими властями происходят с пугающей частотой. В то же время безосновательная блокировка контента российских пользователей стала нормой для западных социальных сетей. Мы также выступаем за принятие закона, который обяжет иностранные медиаструктуры (интернет-компании), работающие на российском рынке, регистрировать в РФ юридические лица. Это должны быть компании под российской юрисдикцией. Они будут работать по российским законам и нести полную ответственность за свои действия, в том числе материальную.

Большая работа в новом году планируется с международным профессиональным сообществом. Проблемы с крупными корпорациями – то, что нас объединяет с западным миром. Мы будем поднимать эту тему на самом высоком уровне и требовать от руководства крупных соцсетей и новых медиа публиковать в открытом доступе свои «стоп-листы» и в целом положить конец политически ангажированной цензуре на ведущих мировых интернет-площадках.

У нас есть большой доклад о цензуре Twitter и Facebook, готовим аналогичные исследования и о Google. Все эти материалы будут переведены на иностранные языки, мы расскажем всему миру о нарушениях прав пользователей со стороны IT-гигантов и о том, как мы все вместе сможем поставить их на место.

В интересах всех пользователей и общества, в котором все мы живем и работаем.