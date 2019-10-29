Россияне выразили готовность отказаться от зарубежных интернет-сервисов

Более 53% интернет-пользователей России готовы отказаться от иностранных сервисов в пользу российских, следует из данных исследования, проведенного Институтом развития интернета (ИРИ).

«Больше половины (53%) опрошенных готовы отказаться от использования иностранных платформ в пользу аналогичных российских в целях ускорения развития отечественного рынка и создания новых рабочих мест», – передает РИА «Новости» сообщение ИРИ.

Там рассказали также, что наибольшее желание отказаться от зарубежных сервисов выразили респонденты-женщины 45-54 лет и старше 65 лет – 70%. Меньше всего к этому готовы молодые люди в возрасте 18-24 лет (21% мужчин и 25% женщин).

Исследование показало, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов, а 77% россиян считают, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний для обеспечения безопасности и защиты персональных данных граждан.

При этом 73% заявили, что российские интернет-компании, работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян, должны находиться под управлением граждан Российской Федерации. При этом 66% считают при этом, что государство должно поддерживать отечественные интернет-компании и предоставлять им преференции.

В ходе исследования ИРИ с 23 по 27 октября узнал мнение пользователей Сети о важности защиты данных российских граждан, балансе между безопасностью персональной информации и бизнес-интересами, а также о принадлежности отечественных IТ-компаний и значимости их достижений для россиян. В исследовании приняли участие 1 тыс. респондентов с территории РФ в возрастных группах от 18 лет.

Напомним, в мае томские ученые совместно с компанией «ЭлеСи» разработали первое в России программное обеспечение (ПО), полностью независимое от Windows.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД