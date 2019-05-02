В России разработали независимое от Windows ПО

Томские ученые совместно с компанией «ЭлеСи» разработали первое в России программное обеспечение (ПО), полностью независимое от Windows.

В Томском государственном университете отметили, что такое ПО необходимо для повышения уровня безопасности стратегически важных предприятий страны – от атомной и химической промышленности до теплоэнергетического комплекса и нефтепереработки, сказано на официальном сайте вуза.

Отмечается, что при создании ПО не использовались зарубежные компоненты.

«Это полностью отечественный импортозамещающий продукт, позволяющий обеспечивать сбор, обработку и хранение производственных и технологических данных, решать задачи планирования, распределения и контроля производственного процесса в режиме реального времени», – заявил директор Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александр Замятин.

В пресс-службе вуза также отметили, что импортозамещающее ПО создано при поддержке правительства России.

Всего на разработку первого независимого софта потратили больше 300 млн рублей, половина из них – субсидии от государства, остальные средства предоставил индустриальный партнер.

Специалисты уверены, что их продукт ускорит переход госсектора на отечественное ПО, которым к 2022 году должны пользоваться больше половины крупнейших российских корпораций.