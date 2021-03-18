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В Госдуме заявили об утрате руководством США политической культуры

18 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:38  |  vz.ru
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Когда доходы россиян снова начнут расти

Экономисты рассказали, кто в пандемию затянул пояса потуже Гавриил Григоров/ТАСС
Состоятельные россияне, оказывается, потеряли в год пандемии больше, чем люди с меньшими доходами. Такой вывод делают экономисты. Чем же объясняется такой парадокс и когда доходы россиян восстановятся до докризисных уровней? Подробности...
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Байден устроил истерику от безысходности

Джо Байден продолжает заигрывать со своими избирателями во вред отношениям с Россией REUTERS/Tom Brenner
Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений. Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Чем же была вызвана такая агрессивная риторика президента США и как Москве реагировать на столь беспрецедентные в дипломатической и политической практике заявления? Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

У нынешнего германского руководства действительно есть моральные долги перед Россией и Украиной REUTERS/Stefanie Loos
Германия должна приложить все усилия для возвращения Крыма Киеву, поскольку несет моральную ответственность перед украинским народом за преступления фашизма. С таким обращением выступил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В Бундестаге назвали подобные заявления маразмом и напомнили: у Германии если и есть долг, то не перед Украиной. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Украина слишком важна для России, но предложение «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских. Потому что взамен от нас требуют отказаться от самостоятельности и совместных с Китаем планов по переустройству миропорядка. Подробности...
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Где у телевидения дно

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин, журналист
Это абсолютно искусственная бонтонность где-то в украинских степях, куда свезли глубоко несчастных женщин, чтобы опозорить их и посмеяться над ними. Смотреть «Пацанок» по-настоящему тяжело, а боль от просмотра почти физическая. Подробности...
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30 лет назад прошел референдум обреченных

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
В несуразицах с союзным референдумом 1991 года мы видим не политическую волю и не план преодоления кризиса, а расписку в беспомощности. Это была заявка на самоликвидацию советско-союзной формы государственности – то есть сразу двух её составляющих одновременно. Подробности...
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Немцев обязали вернуть Крым Украине

Британия объявила Россию главным врагом

В США предложили отдать Украину России

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме заявили об утрате руководством США политической культуры
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    Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

    У нынешнего германского руководства действительно есть моральные долги перед Россией и Украиной    18 марта 2021, 10:46
    Фото: REUTERS/Stefanie Loos
    Текст: Ирина Яровая,
    Наталья Макарова

    Германия должна приложить все усилия для возвращения Крыма Киеву, поскольку несет моральную ответственность перед украинским народом за преступления фашизма. С таким обращением выступил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В Бундестаге назвали подобные заявления маразмом и напомнили: у Германии если и есть долг, то не перед Украиной.

    Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь «вернуть» Киеву Крым. По его мнению, на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать. «Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для газеты Berliner Zeitung.

    При этом, как отмечают эксперты, украинского посла не смущает тот факт, что во время Великой Отечественной войны и до 1954 года Крымский полуостров находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, годовщина которого отмечается на этой неделе.

    Мельник также отметил, что Германия и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые можно и нужно использовать, чтобы заставить Россию отказаться от Крыма. «Прямо сейчас в Германии есть историческая возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жесткостью», – добавил Мельник.

    В этой же газете была опубликована статья посла России в Германии Сергея Нечаева, который раскритиковал страны Запада за их позицию по Крыму. Посол подчеркнул, что «внутриукраинский конфликт и все последующие проблемы» вызваны государственным переворотом на Украине, который нарушал как конституцию страны, так и международное право. Этот переворот произошел «при политической и финансовой поддержке» Запада с целью «вбить клин между Россией и Украиной» и «привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли».

    В последнее время Киев стал уделять больше внимания «крымскому вопросу». Недавно на Украине анонсировали запуск «Крымской платформы» – международной площадки для обсуждения дальнейших шагов по возвращению, как говорил президент страны Владимир Зеленский, «вырванного сердца Украины». Прежде всего в Киеве рассчитывают на участие в этом формате Германии, других стран Евросоюза, США и Турции. Ближайший саммит намечен на август.

    Тем не менее попытки Украины привлечь внимание к своей позиции по Крыму выглядят откровенным политиканством, считает немецкий политолог Александр Рар. «У Берлина действительно был, есть и будет моральный долг перед теми, кто пострадал от нападения Гитлера. Но спекулировать на этой теме через столько лет, а также протягивать руку и вытаскивать из Германии деньги – это уже просто неэтично», – считает собеседник.

    «К тому же Украина и так получила немало подарков и от СССР, и от Германии в виде кредитов и инвестиций. Потому, можно сказать, свой долг Украине Берлин уже выплатил», – добавил политолог.

    Эксперт также упомянул и о моральном долге Германии перед Россией за объединение ФРГ и ГДР в 1990 году. «В Германии многие были благодарны Горбачеву за объединение территории и Ельцину за быстрый вывод войск из Восточной Европы. Но это было раньше. Сейчас у молодого поколения граждан и политиков таких мыслей больше нет – наоборот, считается, что такое решение было абсолютно справедливым, ведь Германия была разделена и оккупирована, и она по праву получила свою независимость. По-хорошему, Германия должна оставаться благодарной за это», – уверен Рар.

    В то же время председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер отмечает, что у Германии действительно есть моральные долги перед Украиной, но по своему содержанию они серьезно отличаются от того, что озвучил посол Мельник.

    «Во-первых, Германия до сих пор пожинает плоды своего отказа добиться выполнения соглашения об урегулировании украинского кризиса, которое было подписано 21 февраля 2014 года между оппозицией и президентом Виктором Януковичем. Причем это соглашение было подписано в присутствии тогдашнего главы МИД ФРГ, а ныне действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Но итоговая позиция Берлина и его потворство радикальным националистам способствовали государственному перевороту, который произошел в Киеве», – напомнила собеседница.

    «Во-вторых, Германии была отведена особая роль в реализации Минских соглашений с помощью так называемой формулы Штайнмайера. Да, сегодня Берлин занимает наиболее адекватную позицию в этом вопросе, но у Германии слишком мало рычагов воздействия на украинское правительство из-за его ориентации на Вашингтон. Хотя очевидно, что Германия напрямую заинтересована в мире на территории Украины», – продолжила эксперт.

    В свою очередь депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал статью украинского посла «маразмом». «Заявление Мельника недостойно не только уровня посла и политика, но и любого человека. Ну как можно связать две этих вещи в таком контексте?» – подчеркнул Гердт.

    Он согласен с Раром в том, что «у Германии есть моральный долг перед Россией, которая во времена СССР дала добро на объединение ГДР и ФРГ безо всяких условий, несмотря на скептическое отношение Великобритании и США». «Почему бы Германии не вернуть этот долг, приложив все усилия для мирного воссоединения всех, кто говорит по-русски, пишет по-русски и считает себя русским? Я считаю, что это закономерная постановка вопроса и он гораздо более обоснован, чем этот маразм посла Украины Мельника», – резюмировал Гердт.

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