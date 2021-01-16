Преемник Меркель не запятнал себя нападками на Россию

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Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

Большинство шведов по-прежнему не поддерживают идею вступления страны в НАТО, однако это не мешает враждебно относиться к России forsvarsmakten.se
На YouTube-канале министерства обороны Швеции появилась серия роликов, где Россия представлена в качестве главного врага государства в конфликтах будущего. Стокгольм и раньше пытался демонизировать Россию. Несмотря на это, формально нейтральная Швеция не торопится вступать в НАТО, а ее граждане все меньше поддерживают идею тесной интеграции с альянсом. Почему?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Вакцина стала важным инструментом геополитики

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Карты, отражающие обеспеченность стран той или иной вакциной от коронавируса – своего рода новое условное деление государств на те, «которые могут» и «которые не способны». Подробности...
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Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией. Подробности...
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    Преемник Меркель не запятнал себя нападками на Россию

    Лашет будет продолжать курс Меркель    16 января 2021, 21:00
    Фото: Jens Schicke/imago-images.de/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков

    Новым лидером правящего в Германии Христианского-демократического союза (ХДС) стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Он является сторонником «Северного потока-2» и призывал не демонизировать Россию. Но его также считают продолжателем политики Ангелы Меркель. Что ждет отношения Москвы и Берлина в случае, если осенью этого года Лашет займет пост канцлера ФРГ?

    В субботу новым лидером правящей партии Германии – Христианского-демократического союза (ХДС) – был избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Голосование состоялось по итогам двухдневного партийного съезда, который неоднократно откладывался из-за пандемии и прошел в виртуальном формате.

    Из 991 поданных голосов делегатов Лашет получил 521. Корпоративного юриста Фридриха Мерца поддержали 466 делегатов, а глава международного комитета Бундестага Норберт Реттген выбыл в первом туре. Формально итоги будут утверждены после завершения голосования делегатов съезда по почте, потому что в избирательном законодательстве страны не предусмотрена норма об онлайн-голосовании.

    Новый председатель Христианско-демократического союза становится одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС на сентябрьских парламентских выборах. Однако наблюдатели также говорят о шансах на победу премьер-министра Баварии и председателя Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера и министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

    Кандидатуру Лашета поддержала на съезде в том числе и канцлер Ангела Меркель, которая еще в 2018 году пообещала уйти с поста главы правительства по итогам выборов в сентябре 2021 года. Сама канцер, возглавлявшая партию с 2000 года, рассчитывала передать бразды правления Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая возглавила ХДС в 2018 году. Но из-за отсутствия харизмы и должных лидерских качеств политик добровольно ушла в отставку спустя год после победы.

    Лашет был верным союзником Меркель. В 2015 году он поддержал ее решение принять в страну более миллиона мигрантов. В своем выступлении перед делегатами он заявил о том, что после пандемии «нам придется многое сделать по-новому».

    В настоящее время опросы общественного мнения сулят консервативной ХДС около 37% голосов на выборах в Бундестаг, это почти вдвое превышает поддержку любой другой партии. Либеральные зеленые занимают второе место с примерно 20%, за ними следуют социал-демократы, давние партнеры Меркель по коалиции, с примерно 15%. Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» может рассчитывать на 10%.

    Лашет серьезно уступает действующему канцлеру по популярности и «это доверие нельзя подарить, его нельзя унаследовать, нельзя просто передать по наследству». «Это доверие нужно заслужить. Жестких слов или хороших слов недостаточно... Когда слова и дела сочетаются друг с другом, возникает доверие», – сказал Лашет.

    Германский политолог Александр Рар отмечает, что с приходом Лашета на должность главы ХДС не стоит ожидать заметных перемен, которые были возможны в случае победы Мерца. «При Лашете мало что изменится. Он фактически будет продолжать курс Меркель. Из-за этого делегаты избрали именно его. Он сохранит карьеры тем, кто поднялся на вершину власти при нынешнем канцлере. Лашет не будет делать резких движений, поворачивать партию в правый крен, не будет делать ее более консервативной, как это обещал Мерц», – уверен Рар.

    Эксперт добавил, что Лашет будет придерживаться центристко-либеральной позиции. Сейчас в Германии все внимание приковано к тому, как он начнет создавать свою команду, которая поможет ему вести борьбу за канцлерство. «У Лашета хорошие шансы. Возможно, сегодня мы увидели будущего канцлера Германии», – предположил эксперт.

    В случае победы Лашета в борьбе за пост канцлера ФРГ российско-германские отношения явно не ухудшатся. Ранее политик предостерегал от демонизации Москвы за ситуацию с Крымом и ставил под сомнение обвинения в адрес России по делу отравления Скрипалей. Также он критиковал США за действия в Сирии и высказывался за углубление отношений с Китаем.

    Во время выступления на Германо-Российском Форуме несколько месяцев назад, Лашет «четко высказался за «Северный поток – 2». «Именно Лашет показал себя как прагматик, как человек, который понимает, что между Германий и Россией есть множество конфликтов, но он сам лично хочет решить их. Он не русофоб, но будет защищать национальные интересы.

    В Германии к власти приходит человек, который гораздо более положительно относится к будущим германо-российским отношениям, более прагматично, чем это делала госпожа Меркель и делали бы другие кандидаты на пост председателя ХДС»,

    – убежден Рар.

    Доктор политологических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, советник-посланник посольства СССР в ГДР в 1987–1990 годах Игорь Максимычев добавляет, что верхушка ХДС проявила благоразумие, избрав своим лидером человека, который не запятнал себя скандальными нападками «на страну, от отношений с которой во многом зависит роль самой ФРГ в международных отношениях». «У Лашета есть время придать себе интернациональный профиль. Беда всех земельных политиков в том, что они проявляют себя хорошо в мелких делах, которые связаны с их ролью в конкретной провинции. Но Северный Рейн-Вестфалия – это самый промышленно развитый регион. Это хребтина Федеративной Республики. Так что в этом смысле он важен как выразитель настроений большинства тех, кто работает на земле. За ним большая поддержка общественности. Но как претворит эту поддержку в конкретные политические представления, станет ясно позже», – уверен Максимычев.

    Зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов также советует не ждать заметных перемен в российско-германских отношениях в случае прихода Лашета на пост канцлера. Он с иронией вспомнил своих бывших коллег-депутатов, которые после избрания президентом США Дональда Трампа пили шампанское в Госдуме. «ХДС нельзя рассматривать вне контекста Европейской народной партии, которая включает в себя христианско-демократические и консервативные партии стран Европы. Политическая мощь Германии определяется не только ее внутренними событиями, но и позицией Германии в структурах Европейского Союза», – считает Климов.

    Политик назвал особенностью немецкой политики позиционирование страны лидером ЕС, в связи с чем немцы «превращают многие внутриполитические вещи в общеевропейские и наоборот». «Я бы предложил всем серьезным наблюдателям взять паузу и посмотреть, что изменится в ближайшие полгода в связи с приходом Лашета на пост главы ХДС. Даже те, кто выступают за «Северный поток – 2», это не пророссийские, а прогерманские политики. Они прекрасно понимают, что этот проект дает возможности для более серьезных конкурентных преимуществ Германии по сравнению с Соединенными Штатами в борьбе за европейский и мировой рынок. Когда в Германии говорят, что США не имеют права проводить экстерриториальных санкций, они имеют в виду защиту не интересов России, а немецкого бизнеса», – пояснил Климов.

    На политику будущего канцлера будут влиять остальные партии, прежде всего социалисты, «Альтернатива для Германии» и зеленые. Меркель удавалось быть самостоятельной за счет огромного опыта, сейчас у любого представителя ее партии нет такого же политического багажа. «Лашету будет сложно проводить собственную политическую линию», – прогнозирует сенатор.

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