Преемник Меркель не запятнал себя нападками на Россию

Новым лидером правящего в Германии Христианского-демократического союза (ХДС) стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Он является сторонником «Северного потока-2» и призывал не демонизировать Россию. Но его также считают продолжателем политики Ангелы Меркель. Что ждет отношения Москвы и Берлина в случае, если осенью этого года Лашет займет пост канцлера ФРГ?

В субботу новым лидером правящей партии Германии – Христианского-демократического союза (ХДС) – был избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Голосование состоялось по итогам двухдневного партийного съезда, который неоднократно откладывался из-за пандемии и прошел в виртуальном формате.

Из 991 поданных голосов делегатов Лашет получил 521. Корпоративного юриста Фридриха Мерца поддержали 466 делегатов, а глава международного комитета Бундестага Норберт Реттген выбыл в первом туре. Формально итоги будут утверждены после завершения голосования делегатов съезда по почте, потому что в избирательном законодательстве страны не предусмотрена норма об онлайн-голосовании.

Новый председатель Христианско-демократического союза становится одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС на сентябрьских парламентских выборах. Однако наблюдатели также говорят о шансах на победу премьер-министра Баварии и председателя Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера и министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

Кандидатуру Лашета поддержала на съезде в том числе и канцлер Ангела Меркель, которая еще в 2018 году пообещала уйти с поста главы правительства по итогам выборов в сентябре 2021 года. Сама канцер, возглавлявшая партию с 2000 года, рассчитывала передать бразды правления Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая возглавила ХДС в 2018 году. Но из-за отсутствия харизмы и должных лидерских качеств политик добровольно ушла в отставку спустя год после победы.

Лашет был верным союзником Меркель. В 2015 году он поддержал ее решение принять в страну более миллиона мигрантов. В своем выступлении перед делегатами он заявил о том, что после пандемии «нам придется многое сделать по-новому».

В настоящее время опросы общественного мнения сулят консервативной ХДС около 37% голосов на выборах в Бундестаг, это почти вдвое превышает поддержку любой другой партии. Либеральные зеленые занимают второе место с примерно 20%, за ними следуют социал-демократы, давние партнеры Меркель по коалиции, с примерно 15%. Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» может рассчитывать на 10%.

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Лашет серьезно уступает действующему канцлеру по популярности и «это доверие нельзя подарить, его нельзя унаследовать, нельзя просто передать по наследству». «Это доверие нужно заслужить. Жестких слов или хороших слов недостаточно... Когда слова и дела сочетаются друг с другом, возникает доверие», – сказал Лашет.

Германский политолог Александр Рар отмечает, что с приходом Лашета на должность главы ХДС не стоит ожидать заметных перемен, которые были возможны в случае победы Мерца. «При Лашете мало что изменится. Он фактически будет продолжать курс Меркель. Из-за этого делегаты избрали именно его. Он сохранит карьеры тем, кто поднялся на вершину власти при нынешнем канцлере. Лашет не будет делать резких движений, поворачивать партию в правый крен, не будет делать ее более консервативной, как это обещал Мерц», – уверен Рар.

Эксперт добавил, что Лашет будет придерживаться центристко-либеральной позиции. Сейчас в Германии все внимание приковано к тому, как он начнет создавать свою команду, которая поможет ему вести борьбу за канцлерство. «У Лашета хорошие шансы. Возможно, сегодня мы увидели будущего канцлера Германии», – предположил эксперт.

В случае победы Лашета в борьбе за пост канцлера ФРГ российско-германские отношения явно не ухудшатся. Ранее политик предостерегал от демонизации Москвы за ситуацию с Крымом и ставил под сомнение обвинения в адрес России по делу отравления Скрипалей. Также он критиковал США за действия в Сирии и высказывался за углубление отношений с Китаем.

Во время выступления на Германо-Российском Форуме несколько месяцев назад, Лашет «четко высказался за «Северный поток – 2». «Именно Лашет показал себя как прагматик, как человек, который понимает, что между Германий и Россией есть множество конфликтов, но он сам лично хочет решить их. Он не русофоб, но будет защищать национальные интересы.

В Германии к власти приходит человек, который гораздо более положительно относится к будущим германо-российским отношениям, более прагматично, чем это делала госпожа Меркель и делали бы другие кандидаты на пост председателя ХДС»,

– убежден Рар.

Доктор политологических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, советник-посланник посольства СССР в ГДР в 1987–1990 годах Игорь Максимычев добавляет, что верхушка ХДС проявила благоразумие, избрав своим лидером человека, который не запятнал себя скандальными нападками «на страну, от отношений с которой во многом зависит роль самой ФРГ в международных отношениях». «У Лашета есть время придать себе интернациональный профиль. Беда всех земельных политиков в том, что они проявляют себя хорошо в мелких делах, которые связаны с их ролью в конкретной провинции. Но Северный Рейн-Вестфалия – это самый промышленно развитый регион. Это хребтина Федеративной Республики. Так что в этом смысле он важен как выразитель настроений большинства тех, кто работает на земле. За ним большая поддержка общественности. Но как претворит эту поддержку в конкретные политические представления, станет ясно позже», – уверен Максимычев.

Зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов также советует не ждать заметных перемен в российско-германских отношениях в случае прихода Лашета на пост канцлера. Он с иронией вспомнил своих бывших коллег-депутатов, которые после избрания президентом США Дональда Трампа пили шампанское в Госдуме. «ХДС нельзя рассматривать вне контекста Европейской народной партии, которая включает в себя христианско-демократические и консервативные партии стран Европы. Политическая мощь Германии определяется не только ее внутренними событиями, но и позицией Германии в структурах Европейского Союза», – считает Климов.

Политик назвал особенностью немецкой политики позиционирование страны лидером ЕС, в связи с чем немцы «превращают многие внутриполитические вещи в общеевропейские и наоборот». «Я бы предложил всем серьезным наблюдателям взять паузу и посмотреть, что изменится в ближайшие полгода в связи с приходом Лашета на пост главы ХДС. Даже те, кто выступают за «Северный поток – 2», это не пророссийские, а прогерманские политики. Они прекрасно понимают, что этот проект дает возможности для более серьезных конкурентных преимуществ Германии по сравнению с Соединенными Штатами в борьбе за европейский и мировой рынок. Когда в Германии говорят, что США не имеют права проводить экстерриториальных санкций, они имеют в виду защиту не интересов России, а немецкого бизнеса», – пояснил Климов.

На политику будущего канцлера будут влиять остальные партии, прежде всего социалисты, «Альтернатива для Германии» и зеленые. Меркель удавалось быть самостоятельной за счет огромного опыта, сейчас у любого представителя ее партии нет такого же политического багажа. «Лашету будет сложно проводить собственную политическую линию», – прогнозирует сенатор.

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