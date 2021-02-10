Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир»

Потеряв надежду выстроить диалог с командой Зеленского, Москва рассматривает два варианта будущего ее отношений с Украиной, каждый из которых подразумевает разную судьбу для Донбасса. В одном случае он станет автономией в составе пророссийской Украины, в другой – частью не только русского мира, но и самой России. У каждого из вариантов есть свои «минусы» и «плюсы».

Русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, а на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, все они относятся к русскому миру. Такими словами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о контактах российской власти с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.

ОПЗЖ – украинская партия, поэтому к дискуссии заочно подключился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, написав в «Твиттере» следующее:

«Россия не смогла продвинуть на Украине свой однообразный «русский мир» танками. Не сможет и мягкой силой. «Русский мир» – это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы».

Это написал глава МИД унитарного националистического государства, где суд запрещает президенту выступать на его родном языке, о многонациональном федеративном государстве, где официальных языков больше трех десятков. Очевидно, он бредит.

Такого рода бред на месте дипломатии и позорное вранье, заменившее на Украине политику, в конце концов вынудили Москву поставить крест на команде Владимира Зеленского и больше не рассчитывать на то, что с некомпетентной украинской властью можно договориться по важным для нас вопросам. Не в последнюю очередь – по проблеме Донбасса.

На ваш взгляд Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России? Да, за немедленное вхождение

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Как следствие, прямо сейчас Кремль и Смоленская площадь выстраивают альтернативные стратегии взаимодействия с Украиной. И они либо не включают в себя Зеленского, либо нацелены на время после него, то есть на приход к власти в Киеве другой силы.

Информационная и политическая поддержка, которую оказывает Медведчуку Москва, однозначно свидетельствует о том, что он стал той самой «русской ставкой» на Украине (в смысле казино, а не в военном смысле). Подразумевается, что у ОПЗЖ есть шанс возглавить страну, а мы рады ей в этом помочь.

Про Медведчука нужно понимать то, что в глазах украинского националиста он личность крайне одиозная. Это не просто русскоязычный пророссийский политик, это кум Владимира Путина, что для сельского украинского сознания многое значит.

То, что президент России является крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи, автоматически превращает самого Медведчука в агента влияния Кремля.

Таков вердикт украинской пропаганды, а на современной Украине такого вердикта достаточно для того, чтобы Медведчука «обезвредили» как «врага нации» и «изменника родины» – если бы даже не посадили, то запретили бы заниматься политической деятельностью.

Есть мнение, что «охранной грамотой» для него стало то самое крестное родство с Владимиром Путиным. В стране, политические элиты которой запугали себя российскими танками под Мариуполем или даже под Харьковом, этот человек воспринимается как «канал связи» с Кремлем для особых и экстренных случаев, утратить который просто опасно.

Из-за этого же «путинского» бэкграунда Медведчук и связанные с ним люди после государственного переворота 2014 года, откола Крыма и начала гражданской войны казались на Украине бесперспективной политической силой, мол, за «пятой колонной» народ не пойдет. Но времена меняются: сейчас ОПЗЖ – лидер электоральных симпатий украинцев, что связано прежде всего с банкротством сначала власти президента-националиста Порошенко, а потом и власти некомпетентного президента Зеленского.

Если на их месте окажется человек Медведчука или сам Медведчук, это, как видится из Москвы, позволило бы выйти из кризиса в отношениях между нашими странами и решить проблему Донбасса через выполнение Минских соглашений. Власть Медведчука представляется как та власть, которая все-таки даст Донецку и Луганску особый статус, то есть такая Украина, которой можно доверить наших русских людей.

Есть и альтернативная стратегия, которую выстраивают больше снизу, чем сверху, но при явной благосклонности наших верхов. Это самоопределение ДНР и ЛНР как русских национальных государств с последующей интеграцией этих республик в общее с Россией пространство вплоть до включения в состав РФ.

Ровно такой идее был посвящен двухдневный «интеграционный форум «Русский Донбасс» в Донецке, где в числе прочих выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян, призвав «Россию-матушку» «забрать Донбасс домой».

Понятно, что эта стратегия действий в отношении Украины подразумевает жесточайшую конфронтацию между Москвой и Киевом и между Москвой и Западом, но самая кровоточащая проблема русского мира – проблема Донбасса – будет решена наиболее желанным для его населения образом.

Понятно и то, что такой сценарий полностью противоречит сценарию восстановления отношений с Киевом при воцарении там условно пророссийских сил. Тут или одно – и тогда Донбасс станет частью России с плохо прогнозируемыми сейчас последствиями, или другое – и тогда ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины, значительно укрепив там электоральную базу условного Медведчука.

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По тому, сколько внимания и ресурсов наша власть тратит на эти стратегии, видно, что приоритетной для нее является стратегия с Медведчуком.

С главой политсовета ОПЗЖ проводит встречи руководство РФ, а самой ОПЗЖ позволяют пиариться на главном достижении современного российского государства – вакцине «Спутник V». При этом на интеграционном форуме в Донецке российская власть продолжала придерживаться принципа незримого присутствия. Появление там Симоньян, структуру которой воспринимают как главный рупор Москвы, стало однозначным сигналом о доброжелательном настрое Кремля к организаторам форума. Но в то же время Кремль оставляет за собой возможность сделать вид, будто ничего не было, а Симоньян – всего лишь частное лицо.

Таким образом, «русский Донбасс» – это для Москвы пока что запасной план. К нему присматриваются на случай такого кризиса, когда уже нечего будет терять. А форум в Донецке – месседж, посланный Киеву и Западу и гласящий примерно следующее: если вы не хотите по-хорошему, мы готовы решить проблему по-своему – но все равно решить, как решили с Крымом.

«По-хорошему» – это с Медведчуком или даже с Зеленским, который каким-то чудом обрел мудрость и волю, но так, чтобы Донбасс остался русским, влившись в Украину по боснийскому варианту и блокируя для нее возможность вступления в НАТО в будущем.

Плюсы такой стратегии в том, что она не содержит острого военно-политического кризиса, сделает возможной перезагрузку в отношениях России с Украиной и с Европой, подразумевает стратегическое влияние Москвы на решения Киева. Украинские политики отнюдь не врут, когда говорят, что Минские соглашения для их державы кабальны, а их, как любит говорить Сергей Лавров, «имплементация» по сути означает для Украины признание военного поражения и выплату репараций частью суверенитета.

Тогда в «русский мир» войдет не только Донбасс, а, пусть и в другой форме, все русские Украины, о которых говорил Песков.

Минус в том, что при внешней «цивильности» такая стратегия отнюдь не выглядит реалистичной. Она, может быть, соответствует международным договорам и выгодна как для России, так и для Украины, но воплотить ее крайне трудно с технической точки зрения.

Прежде всего, она неисполнима со стороны Донбасса, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь.

К Минским соглашениям в Донецке в принципе относились как к чему-тио заведомо нереализуемому и даже невообразимому, потому что трудно вообразить такое, чтобы, например, украинские военные и ополченцы участвовали в выборах и вели агитацию за себя в ДНР, перейдя через линию фронта, а именно это Минские соглашения и подразумевают, там есть неудобные вещи не только для Украины.

Вторая проблема с точки зрения исполнимости – иллюзорность самой идеи о том, что Медведчук и Ко способны прийти к власти на Украине электоральным путем. Социология дает им хороший прирост голосов, но демография работает не в их пользу. Скорее этой политической силе уготована роль, зашитая в ее названии – быть «вечной оппозицией», против которой блокируются все остальные партии – националистические, либеральные и прозападные, как это происходит в Прибалтике.

Предполагаемый потолок ОПЗЖ – 30–35% голосов: достаточно, чтобы выиграть выборы, но недостаточно для того, чтобы взять власть.

Третья и главная проблема в том, что Россия не может доверять вообще никакой власти на Украине, даже конструктивной и пророссийской без кавычек. По той простой причине, что на зыбкой почве украинской государственности не может быть устойчивой любая власть. Если «русский мир» и победит в Киеве в полном соответствии с законом, он рискует быть смятен очередным «майданом» или столкнуться с тотальным саботажем в стране, где критично велика роль националистов и посольства США.

Каким бы большим ни казался возможный выигрыш от политических инвестиций в Украину, успех окажется временным. А Донбасс может остаться русским навсегда.

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