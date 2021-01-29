Донбасс обозначил выход из украинского тупика

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29 января, пятница  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей Zuma/ТАСС
Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх? Подробности...
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Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы. Подробности...

Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили, – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги? Подробности...

Прививка от демагогической заразы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка. Подробности...
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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    Донбасс обозначил выход из украинского тупика

    В Донецке взят курс на присоединение к России    29 января 2021, 18:45
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая, Наталья Макарова

    «Россия-матушка, забери Донбасс домой», – заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян на форуме в Донецке, где обсуждалось будущее республик Новороссии. Много говорилось об агрессивной русофобской позиции Киева, а Минские соглашения даже не обсуждались: считается, что из-за позиции Киева они невыполнимы. Имеет ли Донбасс шансы стать русским и что пока тормозит его глубокую интеграцию с Россией?

    В четверг в Донецке стартовал двухдневный интеграционный форум «Русский Донбасс». Его целью стало обсуждение и принятие одноименной доктрины идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Участие в форуме принимают общественные деятели, ученые, журналисты из Донбасса и России, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также депутаты Госдумы.

    Одной из целей доктрины провозглашается необходимость укрепления республик «как русских национальных государств». После принятия документ собираются внедрить «во все сферы жизнедеятельности», включая науку, культуру, а также молодежную и информационную политику.

    Особое внимание в документе уделено проблеме украинского национализма. «Украина, утвердив приоритет насильственного и кровавого насаждения украинского языка и культуры, объявила войну всему русскому населению бывшего СССР. А фактической целью государственной политики Украины выдвинут геноцид русского народа путем насильственного принуждения к украинизации или физического уничтожения, который удалось предотвратить лишь там, где такой политике было оказано значительное вооруженное сопротивление», – говорится в доктрине.

    Там же, где сопротивления организовать не удалось, «русские лишены своих фундаментальных прав, а несогласных физически уничтожают, бросают в тюрьмы, запугивают». Кроме того, освобождение Украины от «национализма и агрессивной русофобии» возможно только с помощью сил Донбасса. И для того, чтобы реализовать эту задачу, авторы доктрины намерены предпринять семь шагов.

    Первый – прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения ДНР и ЛНР. Второй – правовое оформление ДНР и ЛНР как русской национальной государственности для русского народа Донбасса. Третий – укрепление основ конституционного строя ДНР и ЛНР. Четвертый – углубленная экономическая интеграция с Россией. Пятый – интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей Донбасса и России. Шестой – установление контроля над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей. Седьмой – всевозможная поддержка русских на Украине. 

    Один из вариантов такого пути озвучила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, призвав «Россию-матушку» «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», – сказала главред RT. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова поспешила подчеркнуть, что сказанное является лишь частным мнением Симоньян.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что «вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит». Вместе с тем он отметил, что в названии форума «Русский Донбасс» «ничего слух не режет», так как там живет подавляющее большинство русских.

    В Киеве также обратили внимание на тот факт, что в доктрине ничего не сказано о «вхождении республик в состав России». Но, как указывает издание «Страна.ua», «на фоне большого стратегического тупика в переговорах Москва намекает на то, что если Киев не пойдет на реинтеграцию Донбасса по Минскому сценарию, то Донбасс имеет все шансы стать русским». Причем такой намек делается даже не столько Украине, сколько странам Запада. 

    Однако если Россия все же примет в свой состав ДНР и ЛНР, «в Киеве произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. Надеюсь, он где-то есть и ждет своего часа», – считает лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин. При этом «российская либеральная оппозиция, митингующая на площадях, будет выглядеть как неразумные стада отщепенцев, мешающих национальному празднику», а «четыре миллиона людей Донбасса пройдут маршем по улицам Москвы, случайно затоптав группы встречных протестантов, не успевших свернуть во дворы», – полагает он.

    «За 2020 год население России сократилось на 500 тыс. человек. Если Россия примет ДНР и ЛНР, мы компенсируем все потери прошлого года, текущего – и, короче, получим прирост. Четыре миллиона новых россиян»,

    – уверен Прилепин.

    Он также добавил, что если ДНР и ЛНР войдут в состав России, то военные действия на юго-востоке Украины прекратятся через шесть минут после появления российской армии на линии соприкосновения, и тогда станет понятно, чего реально стоит вся ее независимость: «круглый, красивый, чуть-чуть овальный – ноль».

    В свою очередь командир бригады «Восток» ополчения ДНР Александр Ходаковский заявил, что на форуме «Русский Донбасс» прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к значительным политическим последствиям.

    «Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», – уверен он. Вторым важным моментом собеседник назвал намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области, значительная часть которой в настоящий момент контролируется вооруженными силами Украины.

    «На форуме произошла маленькая революция. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые в конечном итоге должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах. Но вчера произошел поворот всей концепции в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим», – отметил Ходаковский, подчеркнув, что этот факт сложно переоценить.

    Впрочем, по мнению собеседника, скорому присоединению Донбасса к России мешает достаточно много факторов. «Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать – одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», – убежден Ходаковский.

    Схожей точки зрения придерживаются и в ЛНР. «Сейчас наступил тот момент, когда найдена историческая и научная основа для декларации нашей позиции, которая соответствует основным убеждениям жителей Донбасса, – считает представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник. –

    Согласно социологии, до 80% населения региона не приемлют никакой украинский проект и видят свое будущее только с Россией». 

    Что касается вопроса присоединения Донбасса к России, то «здесь все зависит от позиции Москвы», добавил представитель ЛНР. «На данный момент Россия официально придерживается выполнения Минских соглашений. Но многие прекрасно понимают, что они невыполнимы из-за поведения Украины», – продолжил собеседник.

    «Потому России нужно учесть все за и против такого решения. Также большую роль в этом вопросе играет Запад, потому что Россия не существует в вакууме, проблема санкций никуда не делась. Тем не менее, республики Донбасса уже сейчас декларируют свою позицию абсолютно однозначно», – заключил Мирошник.

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