Во что обойдется России покупка Одессы

Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были – 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги?

В понедельник журналист и телеведущий Владимир Соловьев предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы у Украины. «В истории уже были прецеденты, когда Россия купила город на территории Украины, – напомнил журналист. – Например, в 1686 году так приобрели Киев у Речи Посполитой – на эту тему даже есть политические анекдоты. Но зачем же ограничиваться только Одессой, можно купить сразу все до Приднестровья. Цену мы можем дать хорошую. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы».

По мнению Соловьева, не только олигархи, но и русский народ готов скинуться на покупку южных регионов, которые сейчас расположены на территории Украины. «Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли – отличная идея. Только хотелось бы получателю посмотреть в глаза. Боюсь, с этими деньгами он далеко не уйдет», – подчеркнул журналист.

«Я поддержал бы любую идею возвращения Одессы в Россию, потому что я считаю Одессу русским городом», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Парламентарий напомнил, что Одесса «создана была русскими солдатами, матросами, переселенцами, представителями разных народов». «Украинский элемент не играл в Одессе столь значимую роль, как во многих других украинских поселениях, – подчеркнул сенатор. – Все города Новороссии стали существовать благодаря российскому влиянию, кто бы там ни жил».

«Я был бы рад, если бы это было возможным. Но я в это не верю. Это скорее вызов на фоне требований лишить Одессу русского облика – купить Одессу, чтобы этого не допустить», – добавил Затулин.

Напомним, поводом для эмоционального выступления Соловьева стала акция украинских националистов, проведенная накануне в центре Одессы. Манифестанты потребовали снести статую императрицы Екатерине II, размещенную на одноименной Екатерининской площади. Точнее, речь идет о монументе всем основателям города – князьям Григорию Потемкину и Платону Зубову, архитектору Францу де Воллану, а также первому руководителю строительства города и порта Осипу де Рибасу.

«Наша инициатива имеет цель избавиться от всех проявлений русского влияния, которые остались после колониального периода в нашей истории», – приводило РИА «Новости» слова одной из организаторов акции Анастасии Рыжкович, члена организации «Деколонизация Украины».

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Отметим, что ультранационалисты отнюдь не выражают мнение большинства одесситов – в 2017 году 80% горожан выступили против сноса памятника Екатерине и отцам-основателям. Хотя после Майдана оппозиционные силы Одессы (которые киевский режим считает пророссийскими) были фактически загнаны в подполье – вспомним и о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года – но фрондерские настроения среди одесситов сохраняются. На октябрьских выборах в городской совет не прошла пропрезидентская партия «Слуга народа» и ее кандидат в мэры – бывший кавээнщик Олег Филимонов. Немного голосов получила и «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко – националисты набрали меньше статпогрешности. Больше всего голосов оказалось у сугубо локальной силы – партии «Доверяй делам» мэра Геннадия Труханова, и у «Оппозиционной платформы – За жизнь», обе эти партии воспринимаются националистами как пророссийские.

Если киевские власти и националисты так настаивают на сносе памятника Екатерине II, то «им стоит отказаться от южных областей в пользу России», заметил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией» – современные, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую области, заметил сенатор.

По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, гипотетическое возвращение Одессы означало бы немалую стратегическую выгоду для Москвы. «Одесса – крупнейший порт и крупнейшая военно-морская база в регионе, которая контролирует весь запад Черного моря, – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД. – Получив этот пункт, Россия получила бы огромные возможности влиять на весь этот регион. При этом произошла бы автоматическая деблокада Приднестровья». Кроме того, напомнил Сивков, в Одессе есть мощнейшие судостроительная и судоремонтная промышленность, и в советское время там располагалась важная морская база.

«Там можно было бы разместить не только военный флот, но и ракетные ударные комплексы. Те же «Искандеры»

держали бы там под прицелом американские противоракеты, которые США разместили в Румынии», – констатировал собеседник.

«Те миллиарды долларов, в которые можно было бы оценить Одессу, – это фантики, ничего не стоящие: сегодня они есть, а завтра – просто бумага. Любой клочок этой земли стоит заведомо больше, в том смысле, что он бесценен», – заявил Сивков. Собеседник признался, что поддержал бы такую покупку «руками и ногами», только она, по его убеждению, нереализуема.

«Не возьмусь оценивать стоимость Одессы», – признался газете ВЗГЛЯД руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, добавив, что этот город для Украины сегодня дороже Киева.

«Это главный порт, позволяющий отгружать украинские товары на внешние рынки – это огромная доля ВВП страны и основные доходы олигархов, поэтому никто добром ее не отдаст ни за какие деньги, – уверен Колташов. – Ни Мариуполь, ни тем более речной Днепропетровск никоим образом не заменят Одессы с точки зрения оборота грузов. По сути, у Киева останутся тогда только сухопутные пути связи с внешним миром».

«Почему произошли такие страшные убийства в Одессе 2 мая 2014 года? Почему киевских узурпаторов так трясло от антимайданного движения именно в этом городе?» – задает риторический вопрос эксперт. И отвечает на него: «Потому что они и их кураторы прекрасно понимали, что «незалежная» выживет и без Днепропетровска, и без Донецка, и уж точно без Львова, но не выживет без Одессы».

«Несмотря на фантастичность предложения, укол Соловьева оказался острым, он указывает на самое слабое, уязвимое место Украины.

Соловьев не мог пошутить, что Россия ее завоюет – это было некорректно с учетом российского курса перевода гражданской войны на Украине в формат политической борьбы, – считает Колташов. – Поэтому и было сформулировано предложение выкупить Одессу, хотя ее на продажу никто не выставлял».

«Саакашвили был брошен туда губернатором, чтобы удержать Одессу во что бы то ни стало и показать одесситам, что какие-то улучшения возможны и при украинском формате. Киев на Одессу тратился, отступая там от своих идиотских норм, чтобы хоть немножко привлечь на свою сторону население города. Отчасти это удалось, и одесситы временно приняли меньшее из зол, но не приняли души этого государства», – отметил экономист.

Уроженец Одессы политолог Анатолий Вассерман, вслед за Колташовым, считает, что этот порт – это практически все, что связывает Украину с остальным миром. «У Бердянска и Мариуполя раз в 10–20 пропускная способность меньше. Я уже не говорю о том, что Азовское море мелководное и вход в него – Керченский пролив – контролирует Россия. В случае продажи Одессы Киеву придется согласовывать все свое судоходство с Москвой. Так что, боюсь, за Одессу заломят непомерную цену», – заявил газете ВЗГЛЯД Вассерман.

На ваш взгляд Стоит ли России выкупать Одессу у Украины? Да, если цена будет приемлемой

Нет, следует получить Одессу политическими методами

Нет, достаточно восстановить добрососедские отношения с Украиной

Нет, пусть все остается как есть



«Пункт второй: на Одессу уже положили глаз американцы. Сейчас вроде как создается военно-морская база в Очакове, но очаковский порт маловат для американских аппетитов. Следовательно, если мы даже и попытаемся выкупить Одессу, американцы все равно заплатят больше, потому что они печатают деньги, а мы зарабатываем. Общая картина не в нашу пользу. Но американцам и не нужно покупать Одессу – они ее имеют даром, во всех смыслах. Поэтому проблему надо решать не в Одессе, а в Киеве», – уверен бывший одессит.

«Да и почему мы должны покупать свои земли? – недоумевает Вассерман. – Громадное большинство населения Украины – русские или русскоязычные. В мирное время в 2008 году в ходе соцопроса служба Gallup решил узнать, сколько людей на Украине брали официальные бланки для заполнения на русском языке. Выяснилось, что это пятеро из шести опрошенных. Мы должны почаще напоминать им, что они – русские. Я напоминал об этом, еще когда был гражданином Украины. Соответственно, при разделении единого народа страдают все его части. Чем меньше часть, тем сильнее она страдает. От воссоединения с Россией Украина выиграет больше, чем остальная Россия».

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