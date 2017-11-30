Большинство одесситов выступили против сноса памятника Екатерине II

Более 80% жителей Одессы выступили против сноса памятника основателям города – Екатерине II и ее сподвижникам, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в декабре социологическим центром «Пульс».

Как сообщает издание «Одесса-медиа», почти 70% противников сноса – это жители города в возрасте от 18 до 29 лет.

Как заявила директор социологического информационно-исследовательского центра «Пульс» Елена Князева, высокая оценка – есть ни что иное, как признание заслуг императрицы Екатерины перед Одессой, как ее основательницы.

В ходе исследования было опрошено 800 респондентов разного пола и возраста на улицах Одессы.

Ранее Ассоциация Казацких обществ «Сич» подала иск в Одесской апелляционный суд с требованием снести памятник основателям Одессы.

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам – Хосе де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову – расположен на Екатерининской площади Одессы. Воздвигнут в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко, и скульптора Михаила Попова, при участии Бориса Эдуардса и Леопольда Менционе. В 1920 году памятник основателям Одессы демонтирован и восстановлен в 2007 году.