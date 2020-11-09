Затулин: Я бы поддержал идею покупки Одессы Россией

«Я был бы рад, если бы это было возможным. Но я в это не верю», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя инициативу телеведущего Владимира Соловьева выкупить Одессу у Украины на деньги российских олигархов.

«Это слишком хорошо чтобы быть правдой. Я поддержал бы любую идею возвращения Одессы в Россию, потому что я считаю Одессу русским городом», – отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, добавив.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя призывы украинских националистов снести памятник Екатерине II в Одессе, предложил властям Украины отказаться от своих южных областей. «Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией», – заявил сенатор. Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД выдвинул предложение российским олигархам скинуться на покупку Одессы.

«Я был бы рад, если бы это было возможным. Но я в это не верю. Это скорее вызов на фоне требований лишить Одессу русского облика – купить Одессу, чтобы этого не допустить, – заметил депутат Затулин. – Я думаю, на самом деле честь Одессы и одесситов состоит в том, чтобы они сами не допустили бы снесения памятника Екатерине».

«Во времена Российский империи это был третий по численности город. Он был гораздо населеннее Киева и был местом, откуда происходили многие известные на всю Россию люди. Один из них недавно ушел из жизни – Михаил Жванецкий», – напомнил парламентарий.

«На протяжении десятков лет Одессу пытались перелопатить так, чтобы она перестала помнить о своих корнях, – отметил Затулин. – Но добиться этого окончательно невозможно». По мнению собеседника, чтобы зачистить Одессу от российских следов, ее нужно снести до основания. «Она и создана была русскими солдатами, матросами, переселенцами, представителями разных народов. Украинский элемент не играл в Одессе столь значимую роль, как во многих других украинских поселениях, – подчеркнул Затулин. – Все города Новороссии стали существовать благодаря российскому влиянию, кто бы там ни жил. Они возникали в том числе благодаря Екатерине Великой, князю Потемкину».

Напомним, в декабре 2017 года более 80% жителей Одессы выступили против сноса памятника основателям города – Екатерине II и ее сподвижникам.

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в Одессе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали и восстановили только в 2007-м. Восстановление памятника вызвало политический конфликт: ряд общественных организаций и тогдашний президент Украины Виктор Ющенко выступали против установки памятника, аргументируя свою позицию неуместностью монумента императрице, распустившей Запорожскую Сечь.

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