В ЛНР объяснили цель проведения форума «Русский Донбасс»

«Сейчас наступил тот момент, когда найдена идеологическая основа для декларации нашей позиции. До 80% населения региона не приемлют никакой украинский проект и видят свое будущее только с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс».

«Идея проведения форума созрела в условиях, когда Украина продолжает совершать неадекватные действия и демонстрирует полное нежелание следовать Минским соглашениям. Что касается проекта доктрины «Русский Донбасс» – она обсуждалась полгода с огромным количеством людей, которые разработали идеологические и научные основы для существования республик Донбасса», – рассказал советник главы ЛНР и представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Сейчас наступил тот момент, когда найдена историческая и научная основа для декларации нашей позиции, которая соответствует основным убеждениям жителей Донбасса. Согласно социологии, до 80% населения региона не приемлют никакой украинский проект и видят свое будущее только с Россией», – отметил собеседник.

Что касается вопроса присоединения Донбасса к России, то «здесь все зависит от позиции Москвы», считает представитель ЛНР. «На данный момент Россия официально придерживается выполнения Минских соглашений. Но многие прекрасно понимают, что они невыполнимы из-за поведения Украины», – продолжил Мирошник.

«Потому России нужно учесть все «за» и «против» такого решения. Также большую роль в этом вопросе играет Запад, потому что Россия не существует в вакууме, проблема санкций никуда не делась. Тем не менее, республики Донбасса уже сейчас декларируют свою позицию абсолютно однозначно», – заключил Мирошник.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян.

Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре Славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней.

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