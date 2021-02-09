Глава МИД Украины назвал «русский мир» однообразным

Россия не сможет мягкой силой продвинуть на Украине свой однообразный «русский мир», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о принадлежности Украины к «русскому миру».

«Русский мир» – это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», – написал Кулеба в Twitter.

Глава украинского МИД заявил, что мягкая сила не поможет России в продвижении русского мира на Украине.

Ранее Песков ответил утвердительно на вопрос, считает ли Кремль Украину частью «русского мира». «Безусловно, на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к «русскому миру», – подчеркнул он.

Также Песков заявлял, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Виктором Медведчуком.