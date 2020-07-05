Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

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5 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...

У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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    Украина никогда не вернет Донбасс

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      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

              Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войну   5 июля 2020, 14:30
              Фото: denis-pushilin.ru
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?

              Несмотря на то, что Денис Пушилин сформулировал отказ от возвращения в состав Украины как вновь принятое решение («мы отказались от идеи»), он всего лишь сказал о том, что трава зеленая, лось ­ парнокопытное, а Россия – наше отечество. Это трудно даже назвать похоронами Минских соглашений, поскольку ранее они уже были похоронены Киевом, а если смотреть в суть дела, то и родились мертворожденными.

              Несколько месяцев назад, когда еще сохранялись иллюзии, что Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, а миротворческий процесс в Донбассе сдвинется с мертвой точки, Пушилин приезжал в Москву, где провел несколько встреч. На одной такой встрече был и обозреватель газеты ВЗГЛЯД. Его вопрос, адресованный Пушилину, казался тех фигур умолчания, которые окружают донбасский конфликт.

              В Минске-2 заложено несколько положений, выполнение которых невозможно представить на практике со стороны ДНР и ЛНР. Например, о проведении там выборов «по законам Украины». По сути это означает то, что бойцы, например, запрещенного в РФ «Правого сектора*» снимутся со своих позиций под Мариуполем и перейдут через линию фронта - в ДНР в качестве кандидатов и агитаторов.

              Особенно трудно представить себе подобное с учетом того, что управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войну, с оружием в руках отстояв право своих детей учиться на русском языке и не считаться людьми второго сорта («ватниками», «быдлом», «генетически неполноценными» - у киевских политиков богатая терминология).

              В конце концов, неужели сам Пушилин видит себя в будущем тем человеком, который вернул Украине Донбасс - той самой Украине, чьи «бравые рыцари» стали причиной смерти тысяч мирных граждан непризнанной ДНР?

              Глава ДНР ответил, что себя так не видит и все прекрасно понимает - лучше, чем кто-либо другой. Однако возможности ДНР - прежде всего политические и финансовые весьма скудны, поэтому ей приходится идти в фарватере больших игроков, выбравших Минские соглашения в качестве варианта урегулирования конфликта. В Донецке не лезут на рожон, поскольку понимают - в конечном итоге эти соглашения все равно не будут выполнены из-за Киева, которые лишь тянет время и не собирается ничего «имплементировать» на практике.

              И действительно: Украина уже отказался от амнистии ополченцев и от предоставления Донбассу особого статуса - важнейших пунктов Минска-2, без которых предприятие теряет всякий смысл. Киев видит ситуацию тем образом, что Россия должна повоевать за него в Донбассе, и пора бы уже признать, что реализация Минска-2 с украинской стороны возможно только при государственной измене на Украине.

              Пятничные переговоры представителей «нормандской четверги» в Берлине, на которых Россию представлял Дмитрий Козак, в очередной раз подтвердили системную недоговороспособность украинской стороны. Вскоре после этого Зеленский заявил, имея в виду Россию: «Никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна».

              Это чрезвычайно смешная фраза и по сути своей, и - особенно - с учетом того, что Украина сейчас живет в исключительно в долг и обеспечивать себя самостоятельно не может. Но главное, что политическая воля «независимой страны» находится в заложниках у небольшой, но очень шумной, агрессивной и пассионарной части общества - у националистов, которые угрожают власти вооруженным мятежом в том случае, если она пойдет на любые компромиссы по Донбассу.

              С их точки зрения, дело обстоит так, будто Донбасс стучится в украинские двери, а Киев выдвигает условия, на которых он может покаяться и вернуться назад будто побитая собака. В реальности, свободной от адреналина в крови «нациков», все обстоит принципиально иначе - воссоединение с этими самыми «нациками» последнее, чего хотят в Донецке. Это и констатировал Пушилин, подчеркнув, что ДНР чужда «русофобская идеология Украины».

              «Здесь за несколько лет сформировалась новая общность людей с русским менталитетом, которая в случае восстановления прежних границ разрушит остатки украинской государственности изнутри», - предупредил он.

              Можно осторожно предположить, что эти слова так или иначе были согласованы с Москвой и были призваны привести Киев в чувство. Мол, по вашей системе Донецк с вами объединяться отказывается, следовательно, придется все же менять стратегию и выполнить те обязательства по Минску-2, которые были на себя взяты. В нормальной стране (а сепаратистские конфликты случаются и во вполне нормальных странах) это бы поняли и сделали выводы. Но украинцы поймут вряд ли - мешает «гидность», локальная разновидность польского гонора.

              Сейчас, после того, как в Донецке назвали вещи своими именами, Киев наверняка обвинит его в нарушении Минска-2, как бы спешно это ни звучало - украинская дипломатия предсказуема в своей наглости. Скорее всего, речь Пушилина будет использована как предлог для того, чтобы в который уже раз уклониться от конкретики и не составлять проекта по изменению конституции Украины с закреплением в ней особого статуса Донбасса, на чем настаивает Москва.

              Хотя сложившаяся ситуация откровенно губит политическую карьеру Зеленского и уже обрушила его рейтинг, шансов на продвижение миротворческого процесса в конструктивном русле нет никаких. Полная зависимость от воли неадекватных нац-активистов предполагает только одну стратегию - взятие Донбасса измором. «План номер два», «план номер три», «план номер десять» и все остальные «планы действий», которыми козыряют в Киеве, угрожая начать действовать «по-своему», в конечном счете сводятся только к этому.

              Либо же - к войне, которая начнется тогда, когда украинцы почувствуют себя достаточно сильными для того, чтобы провести блицкриг.

              Блицкриг им не светит, несмотря на колоссальную по размерам военную группировку, сколоченную в период президентства Полошенко и нацеленную на Донбасс. Что же касается измора, не допустить реализации этого «хитрого», а на самом деле прозрачного плана должна Россия. Она и не допустит.

              Кажется, можно вполне уверенно говорить о том, что Москва не бросит мятежный регион бывшей Украины на произвол судьбы. В каком конкретно виде это будет оформлено, частично зависит от остатков здравомыслия Киева, но в любом случае не подразумевает той ситуации, чтобы люди в Донецке начали умирать с голоду и дошли до такого состояния, чтобы сдаваться на милость украинским карателям.

              Пушилин прав, это действительно «новая общность с русским менталитетом». Это наши люди, которые не нужны никому, кроме нас - для украинской национальной идеи они только помеха, которую предполагается замести под ковер при первом удобном случае. 

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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