Украина боится остаться один на один с Донбассом

Советники глав стран «нормандского формата» дали разные оценки переговорам в Берлине. Киев заявил о консолидированной позиции Украины и ЕС, но представлявший на переговорах Москву Дмитрий Козак считает, что «европейские партнеры стараются демонстрировать объективность». Почему переговоры вновь закончились ничем - и что на самом деле думают об этом в Европе и Киеве?

Накануне в Берлине состоялась встреча политических советников глав стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция). Россию на переговорах, которые длились более десяти часов, представлял замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак, а Киев – глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Разговор был сосредоточен на выполнении достигнутых в декабре прошлого года в Париже договоренностей лидеров стран «нормандской четверки».

Судя по итоговым заявлениям Москвы и Киева, существующие противоречия остаются неразрешенными. Козак заявил, что договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева. Сам разговор «по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями» представитель Кремля назвал сложным и обстоятельным. Также понадобилось «достаточно времени», чтобы «уяснить позицию» Украины по отношению к минским договоренностям, потому что «из Киева звучат самые разные интерпретации» на эту тему. При этом «не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации».

Накануне немецкое издание Spiegel рассказало о содержании неофициального рабочего документа российской делегации. Из него следовало, что Москва будет настаивать на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и требовать от Киева подготовить к предстоящему в понедельник заседанию Минской контактной группы проект поправок в украинскую конституцию. Это должно определить путь для введения в будущем особого статуса территорий Донбасса в государственном устройстве Украины.

Козак напомнил о подтвержденной Киевом приверженности «формуле Штайнмайера», которая предусматривает, что Донбасс автоматически получит постоянный особый статус в составе Украины, как только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признает свободными и справедливыми местные выборы. Вместо этого на Украине, подчеркнул Казак, предлагали «воспользоваться результатами децентрализации», вот только ее «еще никто не видел – ни украинские граждане, ни жители Донбасса», так что «никто не понимает, о чем идет речь».

В итоговом заявлении офиса президента Украины Владимира Зеленского говорится о том, что участники встречи подробно обсудили результаты парижского саммита и «выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в «нормандском формате» в Берлине».

«Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», – приводятся в сообщении слова Ермака.

По оценке украинской стороны, переговорщики договорились приложить максимум усилий для полного выполнения решений парижского саммита, в частности, о необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. По информации украинских СМИ, Ермак желает провести «нормандский саммит» до местных выборов на Украине, то есть до конца сентября этого года. В заявлении утверждается, что «российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии». При этом не уточняется, по какому вопросу выработана такая позиция.

Козак подтвердил, что участники встречи попытались определить временные рамки проведения нового саммита «на высшем уровне», но «об этом говорить пока очень-очень рано». Перед этим «необходимо выполнить в полном объеме – а это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины – те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря», сказал Козак. Он уточнил, что Киев должен разработать и согласовать с Донбассом «десятки разных законов».

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Кроме того, Козак не согласился, что существует некая о консолидированная позиция Украины, Франции и Германии, как говорится об этом в заявлении офиса Зеленского. «Европейские партнеры стараются демонстрировать объективность», – подчеркнул представитель Кремля.

Козак сообщил, что «удалось наконец приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок». Он выразил надежду, что «на ближайшем заседании Контактной группы» удастся «принять конкретный комплекс дополнительных мер». «Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме», – сказал он.

Руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что стороны пришли к тупиковой ситуации. Украина не может отказаться от минских договоренностей, но не способна выполнять их. «Даже вполне дельные предложения, которые помогли бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, например, о проведении выборов на неконтролируемых территориях через интернет, не принимаются. Формат нынешних переговоров приведет в лучшем случае к замораживанию конфликта», – сказал Золотарев газете ВЗГЛЯД.

Заявления Ермака и в особенности его слова о консолидированной позиции Украины, Франции и Германии эксперт счел бравурными реляциями. «Переводя с политического языка на простой человеческий это означает, что стороны уперлись лбом в красные линии и не будут двигаться дальше. Вопрос с проведением выборов в Донбассе осенью становится абсолютно гипотетическим», – убежден эксперт.

Золотарев напомнил, что Франция и Германия настаивают на выполнении Киевом минских соглашений, чтобы сначала в Донбассе состоялись выборы, а потом был решен вопрос с границей. «Украина хочет сначала получить доступ к границе, а потом провести выборы. Да, канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что Минские соглашения – не догма, но это касалось частностей. Ключевая позиция Берлина и Парижа по поводу выборов в Донбассе не изменилась. Но в украинских пресс-релизах все подается, как солидарная позиция Украины и ЕС. Это продолжение той же политики, которая была при Порошенко – весь мир с нами», – напомнил собеседник.

В свою очередь киевский политолог и журналист Владимир Скачко пояснил, что для Киева выполнение минских договоренностей приведет к «военно-политическому, экономическому и даже гуманитарному концу», поэтому Украина «рассчитывает на то, что она будет нужна Западу исключительно как антироссийский наконечник».

Однако позиция Москвы реалистична, еще в 2015 году она выдавила из Киева самый выгодный для себя вариант по децентрализации Украины.

«Россия просто стоит на букве минских соглашений и никуда не двигается. «Формула Штайнмайера» – это только ускорение Минска-2. А Киев, который спасся с помощью Минска-2 от полного разгрома, отдышался, теперь собрался с силами и пытается уйти от выполнения соглашения. Для режима Зеленского это политическая смерть. Взамен Минска-2 они предлагают ложь и пытаются получить от Запада какие-то коржики для поддержания штанов и патроны для войны в Донбассе», – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

Политолог уверен, что Европа устала и не хочет продолжения конфликта на Украине, поэтому ждет выполнения Киевом минских соглашений. «Став гарантом Минска-2, Европа локализовала конфликт в пределах одной своей страны, которая не имеет никаких обязательств. Это позиция шерифа, которого не волнуют проблемы индейцев в резервации. И Россия могла бы занять такую же позицию, если бы Украина не была бы на ее границе. Но пожар на Украине – это пожар в сенях России, поэтому Москва вынуждена демонстрировать большую вовлеченность в этот конфликт. А Украина боится остаться один на один не только с Россией, но и с Донбассом, поэтому создает видимость, что «весь мир с нами». Это не более чем словесная политическая мишура», – подытожил Владимир Скачко.

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