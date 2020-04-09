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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
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Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
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Почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной

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Российская система здравоохранения, при всех ее слабостях, оказалась устойчивее к ударам коронавируса, чем западная. Итальянские врачи первыми из европейцев признали – ставка на помощь конкретному пациенту обернулась слабостью при столкновении с массовой болезнью. Что помогло российским, а также китайским медикам встретить пандемию во всеоружии? Подробности...
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Мир после пандемии будут менять по новым правилам

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Традиция должна стать нашей реальной идеологией

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              Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

              В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крыса   9 апреля 2020, 10:46
              Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.

              Инициатива Стивена Пайфера (был послом США в Киеве в 1997-2000 годах), Джона Хербста (2003-2006) и Уильяма Тейлора (2006-2009) прозрачна, но криво сформулирована. Если коротко, эти трое предлагают Трампу предложить России сделку: Москва «прекращает конфликт» в Донбассе, а взамен с РФ снимают санкции, потом Крым возвращается Украине – и «можно будет отменить и другие санкции».

              В реальности такая «сделка» давно предложена: упразднение режима экономических санкций неоднократно и вслух увязано с выполнением Минских соглашений, сиречь урегулированием донбасского конфликта в международно признанной форме. А в связи со сменой юрисдикции Крыма санкции накладывались только на сам Крым.

              Таким образом, по свежей мысли американцев, то ли русские должны «вернуть» Крым просто так, то ли условия сделки ужесточаются, и теперь пакет ограничений как бы поделен между уступками по Донбассу и Крыму.

              Если отбросить в сторону политические тонкости (включая те, что влияние Москвы на донбасские элиты не абсолютно, а механизм «прекращения конфликта» не понятен, так как минский процесс был похоронен самой Украиной), сделка получается для России не просто невыгодной, а издевательской. Каковы шансы на то, что Москва откликнется на неприемлемое для нее предложение, если раньше категорически («статус Крыма не обсуждается», подчеркивал Кремль) отказывалась от более щедрого? Американцы считают, что шанс есть – спасибо коронавирусу.

              Позиция господ дипломатов в том, что сопряженные с эпидемией меры карантина и падение цен на нефть вскорости разорят российский бюджет и крупнейшие госкомпании страны. Выходом из трудной финансовой ситуации могли бы стать международные займы, но все прекрасно знают, что они для РФ ограничены из-за санкций. Как следствие, от Москвы будут ждать включения печатного станка, и уже на ожиданиях рубль рухнет в пропасть, что добьет национальную экономику. В конечном итоге издержки будут столь высоки, что Россия предпочтет вернуть Украину к границам 2014 года, лишь бы ей дали взаймы.

              В Крыму американцам уже ответили (спойлер: держи карман шире), а о том, что «возвращение» Донбасса Украине на украинских условиях по факту означает новую войну, газета ВЗГЛЯД писала здесь. Добавить к этому можно немногое: воззвание трех дипломатов просто не располагает к предметному разговору. Даже если посчитать жанры апокалиптического вангования и наглого шантажа (мол, еда кончится – тут-то и попляшешь) условно приемлемыми, это удивительно несерьезное предложение для столь серьезных людей.

              Ни слова, например, не сказано о том, во что коронакризис превратит саму Украину, экономику Украины и еще вчера популярного президента Владимира Зеленского, который со страшной скоростью теряет поддержку и под давлением МВФ вынужден был срочно продавить через парламент крайне непопулярный закон о продаже земли – иначе в долг не дадут, и еда закончится уже завтра.

              Какой будет Украина в самом скором будущем и будет ли в чьи руки «возвращать» Крым через полгода-год – вопрос открытый. Но денег ни на Крым, ни на Донбасс у украинского бюджета абсолютно точно нет уже сейчас, потерянные территории стали для Киева «неподъемным удовольствием». Бывшие послы не могут этого не знать, но дальше публицистического оформления своей инициативы они не думали или не хотели думать. Им важен был сам факт такого высказывания.

              Тут можно долго гадать, почему оно вообще появилось и что на самом деле побудило дипломатов подписать этот текст. Возможно, сработала «вареничная дипломатия» – воспоминания о беспросветно нищей, но хлебосольной восточноевропейской стране. Возможно, данные лица – часть колониальной схемы, в рамках которой Украина используется американскими элитами как пространство для заработка. В любом случае идею, скорее всего, попросили оформить непосредственно из Киева.

              А чем расплачивались – галушками или свободно конвертируемой валютой – теперь уж не узнать, сами послы не признаются.

              На украинское происхождение текста указывают и наглость предлагаемой «сделки», и отсутствие в нем размышлений о возможностях самой Украины в период кризиса, и очевидная обреченность такого предложения на провал. Это крик в пустоту, только вместо крика стоило бы упомянуть другой звук – менее приличный.

              К Пайферу особых вопросов нет – он давно отошел от активной политической деятельности. То же можно сказать и о Хербсте, но персонаж он куда более интересный. Этот опытный и талантливый дипломат возглавлял американскую миссию в Киеве в период «оранжевой революции». После прихода Виктора Ющенко к власти уровень влияния американского посольства и степень его вовлеченности в политическую жизнь Украины многократно возросли. В конце концов Хербст даже стал одним из организаторов реформы МВД и активно раздавал деньги «свободным и независимым СМИ» понятной ориентации (то есть буквально раздавал – пролоббировал их финансирование напрямую из государственного бюджета США).

              Этим двоим не сложно подписаться под очередным воззванием в защиту Киева и позволить кому-то из внешнеполитических менеджеров с украинской стороны (главе МИД, например) отчитаться перед президентом Зеленским в шапкозакидательском духе. Работаем, мол, сразу три американских посла нас поддержали третьего дня – победа будет нашей.

              Подобное сотрясание воздуха должно продемонстрировать, что какую-никакую международную деятельность по «возвращению утраченных территорий» команда президента все-таки осуществляет, а не только лишь обещает ее осуществлять.

              Однако автограф третьего подписанта – Уильяма Тейлора – делает всю инициативу заведомо нежизнеспособной. Если, конечно, исходить из сказанного: не из того, что кому-то в Киеве понадобился крик в пустоту, а из того, что к этим доводам должен прислушаться Трамп и предложить описанную сделку Путину.

              Надо думать, когда Трамп увидит фамилию Тейлора, ему скорее захочется уронить на Киев бомбу, чем сделать Украине приятное. В глазах президента США этот человек – предатель и крыса.

              В отличие от двух других экс-послов, Тейлор ассоциирован не с Демократической, а с Республиканской партией. Капитан, ветеран Вьетнамской войны, он попал на Украину волей Джорджа Буша-младшего, а до и после этого занимался в основном ближневосточным регионом, в том числе Ираком и Сирией.

              Он должен был вернуться на прежнюю должность в украинскую столицу в 2019-м – и действительно вернулся, но в статусе временного поверенного. Это произошло после того, как в Белом доме наконец-то осознали – дипломатическая команда, работающая в Киеве, заботится прежде всего о своих интересах (в том числе финансовых), прикрывает грехи обамовской администрации (в первую очередь дело компании Burisma) и плетет интриги против Трампа. Костяк миссии, включая посла и спецпредставителя, был отозван срочно-досрочно, и капитан Тейлор вылетел в Киев.

              Четыре месяца спустя он стал одним из первых свидетелей обвинения, кто выступал перед Конгрессом США на слушаниях о вынесении импичмента Трампу. И дал именно те показания о давлении на Зеленского, которые были нужны демократам. А самое главное, обильно снабдил свою речь собственными размышлениями о том, насколько далеко зашел президент в своем преступном умысле и сколь важна американская помощь для народа Украины.

              В итоге импичмент, как известно, вынесли, но Трампа предсказуемо оправдал республиканский Сенат. Тейлор же паковал вещи – вместо повторного назначения послом он получил отставку.

              Считается, что Трамп – человек злопамятный. Писали также, что госсекретарю Майку Помпео стоило больших усилий оправдаться перед шефом, так как Тейлор был его креатурой. Как бы там ни было, легко представить, какую реакцию у президента вызывают теперь просьбы и предложения этого человека, тем более связанные с Украиной.

              Иными словами, нет надежней способа похоронить в глазах Трампа любую инициативу, чем приписать ее Тейлору. Но для того, чтобы создать информационный пузырь, который воодушевил бы украинских патриотов и продемонстрировал бы столь ценимую Киевом «международную поддержку», он вполне сгодится.

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