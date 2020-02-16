Зеленский заманивает крымчан в город-призрак

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16 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Павленский опозорил соратника Макрона

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Человек, в свое время прибивший мошонку к брусчатке Красной площади, совершил новый жест – на этот раз политический, а не художественный. Живущий теперь во Франции Петр Павленский опубликовал секс-видео, дискредитирующее главного претендента на пост мэра Парижа. Зачем он это сделал – и почему тем самым поставил французские СМИ перед большой дилеммой? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Кто не хочет рожать солдат, будет рожать рабов

Дмитрий Грунюшкин, писатель
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Как сталкиваются интересы России и Турции

Эсмира Джафарова, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений (Азербайджан), эксперт клуба «Валдай»
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              Зеленский заманивает крымчан в город-призрак

              Возможно, Зеленский исходит из того, что Крым постигнет какая-то катастрофа − техногенная, экологическая или военная   16 февраля 2020, 14:00
              Фото: facebook.com/zelenskiy95
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство «города-сада» в Херсонской области, предназначенного для переселенцев из Крыма. Сама идея этого проекта звучит так, будто глава украинского государства не дружит с реальностью. Но у его инициативы есть и вполне рациональные объяснения, в том числе − откровенно пугающие.

              Идея создания образцово-показательных поселений для решения сепаратистских проблем не нова даже на постсоветском пространстве. Например, при президенте Михаиле Саакашвили в Аджарию (в первую очередь в Батуми и Кобулети) были вложены колоссальные по грузинским меркам деньги. Это должно было не только способствовать увеличению турпотока, но и показать Абхазии и Южной Осетии, что именно они теряют при жизни наособицу.

              В том же Батуми о Саакашвили до сих пор вспоминают с большой теплотой, что несколько диссонирует со сложным отношением к нему в остальной Грузии. Но как «реклама для раскольников» проект не сработал – и не мог сработать. Да, жизнь в непризнанных или находящихся под санкциями территориях имеет свои неприятные особенности – например, отсутствие привычных международных «брендов» (включая таких почти критических, как Visa и MasterCard). Но те абхазы и осетины, кто не хотел с этим мириться, не стали поднимать революцию, переехали не в Батуми, а во Владикавказ, в Москву или в Краснодарский край.

              Среди переезжающих много молодежи, что даст о себе знать в скором будущем не самым приятным образом, но это тема для отдельного разговора. Сейчас речь о том, что национальное чувство типа «мы проливали кровь за эту землю» у малых народов в среднесрочной перспективе оказывается сильнее бытовых неудобств.

              Крым – несколько другая история: в его случае об этническом конфликте речь не идет (как бы ни пытались киевские пропагандисты доказать обратное на примере крымских татар). Это конфликт политический, хотя и имеющий некоторые признаки этнического: принципиально разное отношение крымчан и «свидомых украинцев» к общей истории (одни и те же персонажи из оной воспринимаются диаметрально противоположно – как герои или как злодеи) и относительное разноязычие (относительное, потому как среди украинских «нациков» немало русскоязычных).

              Но это только ухудшает положение проекта «города-сада» Зеленского с точки зрения его обоснованности. В ситуации с воссоединением полуострова с Россией полностью, как класс, отсутствовали и отсутствуют беженцы и насильственно перемещенные лица, если не считать части (да, всего лишь части) украинских военнослужащих, эвакуировавшихся в 2014-м.

              Этот «город-сад» – для них? Вряд ли: прошло уже шесть лет, и речь вроде бы идет не о военном городке. По крайней мере, Зеленский описывает свой проект иначе: 

              «Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома».

              Тогда какие именно «переселенцы» из Крыма, которых должно впечатлить все это украинское великолепие, имеются в виду? Кажется, реальность не может предложить Зеленскому ничего подходящего.

              Разумеется, есть люди, кто по тем или иным причинам покинул полуостров в последние шесть лет, но они расселились по другим городам России, Украины и других стран, где инфраструктура уже была и где можно было найти работу. Освоение херсонской целины в их планы не входило.

              Это, кстати говоря, очень российский, точнее очень советский подход к градостроительству – построить город просто чтоб был. Обычно города возникают естественным путем, сами по себе – там, где их существование экономически оправдано. Это особенно забавно с учетом того, что Зеленский не просто пытается казаться, а чувствует себя топ-менеджером западного типа вроде Тима Кука или Илона Маска, презентующего публике прорывное ноу-хау.

              Раз никакого экономического или социального обоснования у «города-сада» нет, нет никакого смысла строить его «с нуля» – логичнее превратить в «город-сад» уже существующий город. Идеально – Киев, но раз денег на это нет (и не будет), то хотя бы Мариуполь, отданный на разграбление батальону «Азов». Но президент хочет именно новый город и непременно в Херсонской области. Почему? Можно предложить несколько объяснений разной степени вероятности.

              Проект «города-сада» нужен для обычного на Украине «распила», сиречь воровства бюджетных средств, а Зеленский в этом лично заинтересован, хотя ему – главе государства – такое по статусу не положено.

              Второй вариант более жуткий: Зеленский исходит из того, что Крым постигнет какая-то катастрофа – техногенная, экологическая или военная. Почему он из этого исходит – очень важный вопрос, но попытка на него ответить находится в русле чистой конспирологии.

              Но есть и третья версия. Статус президента-реформатора, пообещавшего «не сдавать Крым», предполагает наличие хоть каких-то действий по его возвращению. В объективной реальности всякое подобное действие бесполезно, отсюда и рождаются столь же бесполезные, но красиво звучащие рассказы о воздушных замках, где «все на высшем уровне».

              Это объяснение выглядит наиболее вероятным. Недосформулированный план, по которому отколовшимся крымчанам нужно показать альтернативу в виде вольготной жизни на Украине, заявлялся в первые дни после исторического референдума. Правда, тогда многие украинцы исходили из того, что таким «городом-садом» окажется сама Украина, а Россию и Крым, как ее часть, ждет прозябание.

              Как мы знаем, произошло строго наоборот – украинские реалии сыграли роль пугала, впечатление от которого еще крепче привязало крымчан к России.

              Зеленский предлагает считать, что всего этого не было, и видит свой проект сугубо искусственного поселения «чистой страницей». Кажется, он искренне не отдает себе отчета в том, что дальнейшая судьба украинского «города-сада» очевидна – стать городом-призраком.

              Впрочем, если идейные «заукраинцы» и поклонники Зеленского из России решат воссоединиться в Херсонской области, это станет для нас тем более хорошей новостью.

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